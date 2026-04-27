빛나는 고바야시의 113구 역투…울산웨일즈, 9-0 완승

사진=울산웨일즈 제공

프로야구 울산웨일즈가 완벽한 투타 조화를 앞세워 승리를 거뒀다. 특히 선발투수 고바야시 주이의 투구가 인상적이었다.

울산웨일즈는 26일 열린 기아와의 퓨처스(2군)리그 7차전에서 9-0 완승을 거뒀다. 경기 내내 주도권을 놓치지 않았다. 타선은 초반부터 꾸준히 득점을 쌓았고, 마운드는 단 한 점도 허용하지 않았다.

이날 경기의 중심에는 고바야시가 있다. 7이닝 8피안타 무실점을 기록, 시즌 2승째를 신고했다. 총 투구 수는 113개. 안정적인 제구와 더불어 과감한 승부가 돋보였다.

사진=울산웨일즈 제공

고바야시는 “투구리듬을 좋게 던질 수 있어서 매우 좋았다. 지난 선발등판에 부족했던 부분을 채울 수 있는 결과를 내어서 매우 만족스럽다”고 소감을 밝혔다. 이어 “팬 분들이 고바야시 간바레 라고 외쳐주셔서 승리할 수 있었다. 계속되는 성원 부탁드리고 항상 감사드린다”고 전했다.

장원진 울산웨일즈 감독은 “고바야시가 경기 초반부터 끝까지 자신의 페이스를 유지하며 훌륭한 투구를 보여줬다”며 “앞으로도 선발진에서 중요한 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

사진=울산웨일즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]