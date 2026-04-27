대한우슈협회, 전국생활체육대축전서 경기운영 부문 2위

사진=대한우슈협회 제공

“‘우슈’하면 대표적인 생활 스포츠로!”

대한우슈협회가 2026 전국생활체육대축전에서 경기운영 부문 2위에 선정됐다. 앞서 26일 경상남도 김해서 열린 대축전 폐막식에서 최고령상, 질서상, 경기운영상, 특별상, 경기력상 등 6개 부문에서 시상이 이뤄졌다.

이 가운데 대한우슈협회는 경기운영 부문에서 2위에 입상했다. 협회 관계자는 “이는 대축전 개최 이래 처음”이라고 전했다. 이번 수상에는 경상남도우슈협회 제응만 전무이사가 수상대에 올랐다. 경기운영상은 모든 운영진들이 원활하게 소통하고 활발하게 경기진행이 이루어지는 우수한 종목 단체에 수상하는 상이다.

김벽수 대한우슈협회 회장은 “우슈를 즐기고 사랑하는 생활체육 우슈인들이 주는 상으로 생각한다”며 “앞으로도 더 많은 국민들이 생활체육으로써 안전하고 건강하게 우슈를 즐길 수 있도록 저변을 확대하는 등 최선의 노력을 다 하겠다”고 목소리를 높였다.

한편 대축전 우슈종목에선 경상남도가 종합우승에 올랐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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