“내 몸의 회복 시스템 깨워라”… 자연치유력에서 찾은 줄기세포 항노화 해법

안티에이징의 핵심은 내 몸의 ‘자연치유력’을 잘 지키는 데 있습니다. 이제는 ‘젊고 건강해 보이는 외모’를 만드는 데 그치지 않고 실질적으로 건강한 일상을 영위할 수 있는 ‘진짜 항노화’에 관심이 쏠리고 있습니다.

줄기세포 헬스케어 디자인에 특화된 청담셀의원은 이같은 관점의 중심축으로 자연치유력을 지킬 것을 강조합니다. ‘국민건강 주치의’ 이시형 박사와 항노화 줄기세포치료 스페셜리스트 조찬호 원장과 자연치유력의 중요성에 대해 이야기를 나눴습니다.

이시형 청담셀의원 명예원장, 조찬호 대표원장이 청담셀의원 중정에서 기념촬영을 하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

-안티에이징에서 중요한 개념으로 ‘자연치유력’을 꼽았습니다.

▲이시형 박사 “저는 건강하게 오래 산다는 것은 결국 내 몸 안에 있는 힘을 얼마나 잘 지키느냐의 문제라고 봅니다. 인간의 몸은 본래 항상성과 재생력, 면역력을 갖고 있습니다. 몸에 이상이 생겨도 스스로 균형을 회복하려는 힘, 그것이 자연치유력의 근간입니다.”

▲조찬호 원장 “항노화 의학도 결국 이런 자연치유력과 회복 시스템이 더 잘 작동하도록 돕는 방향으로 가야 한다고 생각합니다. 저 역시 줄기세포 기반 재생의학을 설명할 때 자연치유력이라는 개념을 중요하게 다룹니다.”

-두 분이 말씀하시는 ‘자연치유력’은 어떤 의미인가요.

▲이시형 박사 “누구나 움직이고 활동하는 힘인 ‘행동체력’과 병을 막고 극복하는 ‘방어체력’을 가지고 있습니다. 많은 사람이 행동체력만 보고 건강을 판단합니다. 하지만 방어체력이 떨어지면 쉽게 지치고 잔병치레가 잦아지며 회복도 느려집니다. 젊은 시절의 건강을 오래 지키려면 결국 면역력·자연치유력과 연관된 방어체력을 잘 지켜야 합니다.”

▲조찬호 원장 “진료 현장에서도 비슷합니다. 겉으로는 멀쩡해 보여도 피로가 오래 가고 수면의 질이 떨어지며 몸의 회복 기반이 흔들린 분들이 많습니다. 건강검진 상 큰 이상은 없지만 몸 상태가 분명 좋지 않은, 이른바 ‘건강 회색지대’에 있는 경우죠. 방어체력을 살펴야 한다는 이 명예원장님의 말씀에 공감합니다.”

-그렇다면 방어체력을 떨어뜨리는 가장 큰 원인은 무엇입니까.

▲이시형 박사 “절대 다수가 생활습관과 관련이 있습니다. 과로와 수면 부족, 운동 부족, 불균형한 식사, 만성 피로는 몸의 자연치유력을 무너뜨리는 대표적 요인입니다.”

▲조찬호 원장 “몸은 정직합니다. 피로가 쌓이고 스트레스가 누적되면 면역과 재생 시스템도 흔들립니다. 그래서 저희도 치료에 앞서 생활습관 파악에 나서고 있습니다.”

-결국 장수의 비결도 생활습관에 있다는 이야기로 들립니다.

▲이시형 박사 “맞습니다. 좋은 음식, 좋은 수면, 명상, 운동, 만성 피로를 줄이는 생활이 기본입니다. 몸의 회복력을 해치지 않는 삶을 꾸준히 이어가는 게 핵심입니다.”

-생활습관만으로는 부족하다고 느끼는 사람도 있을텐데요.

▲조찬호 원장 “그렇습니다. 생활습관이 중요하다는 데는 이견이 없지만, 이미 회복력이 많이 떨어졌거나 노화가 누적된 경우에는 그것만으로 충분한 변화를 만들기 어려울 수 있습니다. 스트레스 역치나 면역력의 개인차도 작용합니다. 이런 경우에는 보다 적극적인 의학적 관리가 필요할 수 있습니다.

대표적으로 줄기세포 치료를 들 수 있습니다. 이 역시 몸이 본래 가진 회복 시스템을 돕는 접근으로 볼 수 있습니다. 우리 병원은 건강검진 결과와 기능의학 검진, 유전자 검사를 종합해 개인별 건강 패턴을 다시 설계합니다. 상황에 따라 전신 정맥주사 ‘청셀(淸Cell)’부터 피부 개선 ‘미셀(美Cell)’, 탈모 치료 ‘모셀(毛Cell)’, 성기능 개선 ‘성셀(性Cell)’, 통증 관리 ‘활셀(活등Cell)’ 등 다양한 치료를 적용하고 있습니다.”

-최근 줄기세포 치료에 대한 관심이 워낙 높습니다. 이시형 명예원장님의 견해도 궁금합니다.

▲이시형 박사 “저도 수차례 받았습니다. 제 몸에서 채취한 줄기세포를 정맥으로 투여하는 방식이었지요. 이같은 관리는 몸을 더 건강한 상태로 유지하려는 노력의 하나라고 생각합니다.”

-마지막으로 건강하게 오래 살고 싶은 이들에게 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면요.

▲이시형 박사 “내 몸은 내가 어떻게 대하느냐에 따라 달라집니다. 오늘의 식사, 오늘의 수면, 오늘의 마음가짐이 내일의 건강을 만듭니다. 몸을 아끼고 돌보는 태도, 그것이 진정한 의미의 안티에이징의 출발점이 아닐까요.”

▲조찬호 원장 “줄기세포 기반 접근은 회복력이 떨어진 몸의 환경을 보다 적극적으로 관리하려는 재생의학의 한 흐름으로 볼 수 있습니다. 다만 아무리 회복 기반을 끌어올려도 생활습관이 뒷받침되지 않으면 다시 흔들릴 수밖에 없습니다. 의료소비자들에게 늘 시술은 끝이 아니라 시작이라고 강조하는 이유입니다.”

한편, 청담셀의원은 항노화 줄기세포치료를 선도하는 의료기관이다. 대한항노화학회 교육이사·대한줄기세포치료학회 부회장인 조찬호 대표원장이 이끌며 임상 노하우를 집약한 항노화 특화 치료에 나서고 있다. 조 원장은 개인의 몸 상태에 따른 맞춤형 헬스케어디자인을 통해 프리쥬비네이션(예방적 항노화)을 실현하며 건강한 삶의 새로운 기준을 제시하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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