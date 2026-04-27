정지선 13세 아들 “주식 수익 20만원…월 지출 30만원”

사장님 귀는 당나귀 귀 방송화면 캡처.

정지선 셰프가 초등학생 아들의 소비 습관에 대해 고민을 드러냈다.

지난 26일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 정지선이 후계자 교육의 일환으로 아들과 함께 포항을 찾은 모습이 공개됐다.

이날 정지선은 아들에게 “요즘 주식도 하지 않냐. 어떻게 시작하게 됐냐”고 물었고, 아들은 “아빠가 5000원 주고 시작한 게 여기까지 왔다”며 “처음에 2만원 수익, 이후엔 15만원 수익을 얻었다”고 답했다.

이어 정지선이 “번 돈은 다 어디 있냐. 학교 공부를 잘해야 주식을 잘 할 수 있다”고 하자, 아들은 “주식으로 번 돈은 제 계좌에 있다. 20만원 정도 벌었다”고 밝혔다.

하지만 대화는 소비 습관으로 이어지며 긴장감이 높아졌다. 정지선이 “돈의 소중함을 아느냐”고 묻자, 아들은 “요즘 한 달에 돈을 너무 많이 쓴다. 한 달에 20~30만원을 쓴다”고 말해 놀라움을 안겼다.

이에 정지선은 “네가 돈을 쓸 데가 어디 있지? 한 달 용돈이 5만원인데 씀씀이가 크다”고 지적했다. 아들이 지출 내역을 명확히 설명하지 못하자 정지선은 “초등학생이 한 달에 30만원은 너무 하지 않냐. 말대꾸 그만해라”고 목소리를 높였다.

이후 인터뷰에서 정지선은 “우형이가 많이 컸다. 말을 안 지려고 하더라. 저도 노력 중이다. 이기려고”라며 부모로서의 고민을 털어놨다.

반면 아들은 “솔직히 한 달에 20만원 써야 한다고 생각한다”며 “친구들은 더 쓴다. 물가도 오르고 예상치 못하는 일이 많다. 막 쓰는 거 아니다”라고 자신의 입장을 전했다.

결국 정지선은 “학원을 늘릴까? 돈 아껴써”라며 아들의 태도를 바로잡으려는 모습을 보였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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