이소라·홍진경, 15년 만의 만남…항암·이혼 고백까지

15년 동안 끊겼던 인연이 다시 이어졌다. 모델 출신 방송인 이소라와 홍진경이 오랜 시간의 공백을 딛고 재회하며 그간의 속사정을 털어놨다.

지난 26일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘소라와 진경’에서는 두 사람이 다시 런웨이에 도전하기 위해 만나게 된 모습이 공개됐다. 오랜만에 마주한 자리에는 반가움과 함께 어색함도 감돌았다.

이날 홍진경은 과거 절친했던 언니들과 자연스럽게 멀어지게 된 배경을 언급했다.

그는 “아시는 분도 계시지만 친한 언니들 모임이 있었다. 돌아가신 최진실 언니도 계시고 이영자 언니, 엄정화 언니, 이소라 언니, 정선희 언니, 막내 저까지 이렇게 자주 모였다”고 회상했다.

이어 “저희가 큰일들을 많이 겪으면서 다들 지치기도 했다”며 “사이가 안 좋거나 나쁜 일이 있던 건 아닌데 그 후에 우리에게 많은 아픔들이 있었다. 뭐 때문인지 모르겠는데 그냥 그렇게 멀어졌던 것 같다”고 덧붙였다.

이소라도 당시를 떠올리며 “그때는 우리가 좀 힘든 시간이 있었다. 다 같이 힘들어서 ‘나 여기서 조금 나오고 싶다’ 그럴 때였다”고 공감했다.

두 사람은 이후 무려 15년 동안 연락을 이어가지 못했다고 밝혀 안타까움을 더했다.

재회를 앞둔 홍진경은 “언니 만나서 무슨 얘기를 해야 할지 되게 어색하다”고 솔직한 심정을 전했고, 이소라는 “(진경이를 만나면) 일단은 약간 짠하지 않을까. 중간에 우리가 잃어버린 시간 동안 각자 무슨 일을 했을까. 울 수도 있다”고 말해 두 사람의 만남에 대한 궁금증을 높였다.

재회 후 두 사람은 근황을 공유했다. 이소라가 주변 지인들이 대부분 싱글이라는 점을 언급하자 홍진경은 여섯 차례의 항암 치료와 이혼 사실을 담담하게 고백해 눈길을 끌었다.

또한 이소라는 고 최진실의 자녀인 최환희, 최준희 남매를 오랜 시간 챙겨온 홍진경의 모습을 언급하며 “쉽지 않은 일인데 대단하다”고 전했다. 이에 홍진경은 “자주 보지는 못해도 아이들이 도움이 필요할 때 언제든 나를 찾을 수 있게 꾸준히 곁에 있고 싶었다”고 답해 뭉클함을 더했다.

15년 전 선물했던 드레스 이야기를 꺼내며 점차 긴장을 풀어간 두 사람은 “잃어버린 시간 동안 각자 무슨 일을 했을까 생각하면 짠하다”고 털어놓으며 눈시울을 붉히기도 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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