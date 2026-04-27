지예은, ♥바타 애칭 공개…“자기? 막 이래” 달달

런닝맨 방송화면 캡처.

지예은이 공개 열애 중인 댄서 바타와의 달달한 연애 이야기를 방송에서 털어놨다.

지난 26일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 800회를 맞아 여수로 떠난 멤버들의 모습이 그려진 가운데, 지예은의 연애사가 자연스럽게 화제로 떠올랐다.

이날 멤버들은 지예은과 바타의 공개 열애에 큰 관심을 보였고, 양세찬은 “썸을 어느 정도 탔냐”고 질문을 던졌다. 이에 지예은은 “저는 썸을 되게 길게 탔다. 한두 달 반은 탄 것 같다”고 답했다.

양세찬이 “손잡은 것도 썸이라고 하지 않냐”고 묻자 지예은은 “사귀고서도 3주 동안 손을 못 잡았다. 그 친구가 먼저 ‘손잡아도 돼?’라고 물어봤었다”고 밝혀 설렘을 더했다.

특히 이날 녹화일은 지예은의 열애설 기사가 보도된 당일이었던 만큼 멤버들의 장난도 이어졌다. 게임 도중 휴대폰을 확인하던 지예은을 향해 유재석은 “예은이 지금 열애설 나간 이후로 계속 휴대폰만 봐”라며 웃음을 자아냈다.

이어 유재석과 양세찬이 “사랑한대?”라고 묻자 지예은은 “사랑은 맨날 하는 거다”고 답하며 애정을 드러냈다. 또한 애칭에 대한 질문에는 “자기? 막 이래”라고 솔직하게 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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