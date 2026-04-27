안효섭, 연습생 시절 아픔 고백…“나였어도 잘랐다”

유튜브 요정재형 화면 캡처.

배우 안효섭이 배우로 데뷔하기 전 아이돌 연습생 시절의 좌절과 당시의 솔직한 마음을 털어놨다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘요정재형’에 출연한 안효섭은 캐나다에서 한국으로 건너와 JYP엔터테인먼트 연습생 생활을 시작하게 된 계기를 전했다.

그는 “(회사 쪽에서) 먼저 연락이 왔다. 나중에 들어보니 제가 다니던 고등학교에 아시아인들이 꽤 있었다. 누가 괜찮냐고 수소문해서 전달이 됐나 보다”라고 설명했다. 이어 “솔직히 말하면 경험 아니냐. 그분들이 떠나기 전날 밤 영상을 찍었다”며 “고1, 2 정도였던 것 같다. 어머니는 제가 언젠가 한국으로 갈 것 같다고 하셨다”고 덧붙였다.

아이돌 데뷔를 목표로 한국에 왔지만 결과는 쉽지 않았다. 안효섭은 “음악을 정말 사랑하는 사람인데 일처럼 반복적으로 연습하다 보니까 싫어질 수도 있겠다라는 생각이 강하게 들었다. 그래서 음악은 무조건 취미로 남겨 놔야지라는 생각을 했었던 거 같다”고 회상했다.

이어 “물론 제가 (연습생 때) 잘못해서 잘린 것도 있었다”며 “저였어도 잘랐다. 왜냐면 노래는 어떻게 하면 될 것 같은데 춤이 정말 어려웠다”고 솔직하게 털어놨다.

연습생 생활이 끝난 뒤의 심경도 전했다. 그는 “갤러리아 백화점 뒤편에 있는 길을 하염없이 걷다가 부모님한테 말씀드려야 되니까 전화 걸었다. 그때 처음으로 눈물 흘리면서 ‘아버지 죄송합니다’라고 했다. 절 믿고 보내주셨는데”라고 당시를 떠올렸다.

또한 “제가 데뷔하고 나서 한 4~5년 동안 이 얘기를 하는 걸 싫어했다. 인생의 오점처럼 보이는 것 같다”며 “지금 돌이켜보면 너무나 귀중한 경험, 유익한 경험이었지만 그땐 그랬다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]