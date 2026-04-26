마라톤 ‘2시간의 벽’ 무너졌다… 케냐 사웨, 1시간59분30초 세계신기록

사바스티안 사웨(케냐)가 26일 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과하고 있다. 사진=AP/뉴시스

케냐의 사바스티안 사웨가 26일 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

“오늘은 잊지 못할 날이다.”

세계 마라톤에 새 이정표가 세워졌다. 사상 처음으로 2시간의 벽이 깨졌다. 사바스티안 사웨(케냐)가 불가능으로만 여겨졌던 한계를 뛰어넘었다.

사웨는 26일 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 1시간59분30초에 완주하며 우승을 차지했다. 2023년 고(故) 켈빈 킵툼이 세운 종전 2시간00분35초보다 1분 이상 빠른 기록을 세우며 사상 처음으로 2시간 이내에 완주한 마라토너로 이름을 새겼다.

앞서 엘리우드 킵초게가 2019년에 마라톤을 최초로 2시간 이내에 완주한 적이 있다. 다만 통제된 조건에서 진행된 기록이어서 공식적으로 인정받진 못했다.

분위기가 좋았다. 사웨는 선두 그룹과 하프 지점을 1시간 29초 만에 통과했다. 이는 세계 신기록보다 불과 12초 뒤처진 기록이다. 페이스를 더욱 끌어올렸다. 사웨는 요미프 케젤차(에티오피아)와 30km∼35km 지점을 13분 54초 만에 주파하며 선두 경쟁을 벌였다. 이어 다시 속도를 높여 35∼40km 지점을 13분42초 만에 주파했다. 사웨는 마지막 1마일(약 1.61km)을 남겨놓고 힘껏 질주를 했고 2시간의 벽을 깨며 우승의 기쁨까지 누렸다.

사웨는 우승 뒤 “기분이 좋다. 정말 행복하다. 제게는 잊지 못할 날”이라며 감격했다. 이어 “경주 초반이 좋았다. 결승선에 가까워질수록 몸 상태가 좋았다. 마침내 결승선에 도착해서 시간을 확인했는데 정말 신났다”고 미소지었다.

한편 여자부에서도 세계 신기록이 나왔다. 티그스트 아세파(에티오피아)가 2시간15분41초의 기록으로 결승선을 통과하며 자신이 세웠던 세계 신기록을 9초 단축했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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