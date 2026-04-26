장동민, ‘결혼 지옥’ 고정 합류…오은영·소유진과 호흡

오은영 리포트-결혼 지옥 방송화면. MBC 제공

장동민이 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 새 고정 MC로 합류하며 프로그램에 힘을 보탠다.

26일 MBC 오은영 리포트-결혼 지옥 제작진은 “오는 27일 방송부터 장동민이 고정 MC로 합류한다”고 밝혔다. 이에 따라 장동민은 오은영 박사, 소유진, 문세윤, 박지민 아나운서와 함께 프로그램을 이끌게 된다.

장동민은 결혼 6년 차이자 두 아이의 아빠로, 앞서 설 특집 가족 지옥에 스페셜 MC로 출연해 솔직한 화법과 유쾌한 입담을 선보인 바 있다.

스페셜 MC에 이어 고정 MC로 발탁된 장동민은 “너무나 탐났던 프로그램이다. 출연하고 싶어서 아내와 함께 사연을 신청해야 하나 고민했을 정도”라며 합류 소감을 전했다.

제작진에 따르면 장동민은 첫 녹화부터 날카로운 분석력과 현실적인 시선으로 활약했다. 특히 오은영 박사의 감탄을 이끌어낼 만큼 깊이 있는 통찰을 보여줬으며, 특유의 직설적인 화법과 따뜻한 공감을 오가며 상담 부부에게 진정성 있는 조언을 건넸다는 후문이다.

또한 그는 “아이 아빠이자 남편으로서 허심탄회하게 상담에 참여할 수 있을 것 같아 기대된다”고 덧붙이며 프로그램에 대한 애정을 드러냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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