중국 왕조 시리즈 차가 있다고? BYD의 다탕(大唐) 오토 차이나서 공개

2026 오토 차이나 BYD 부스 전경. 한국자동차전문기자협회 제공

한부터 당과 송, 그리고 원까지 중국 역대 왕조들이 자동차 시리즈로 나왔다.

최근 성대하게 막을 올리고 내달 3일까지 열리는 2026 베이징 국제 모터쇼(2026 오토 차이나)에서 BYD 왕조 시리즈가 ‘만상이 새로움을 향하다(万象朝新)’라는 주제로 고급 플래그십 다탕(大唐), 3세대 위안 PLUS(第三代 元PLUS) 등 전 차종을 대대적으로 공개했다.

특히 그동안 BYD가 중국 왕조 이름을 갖다 붙인 차들 중 신차부터 튜닝카, 영역을 넘나드는 공동 창작 등 다채로운 왕조 시리즈를 선보이고 있어 현장에서 인기를 끌고 있다.

2026 오토 차이나에서 선보인 BYD 왕조 다탕. BYD코리아 제공

◆다탕(大唐), 3세대 위안 PLUS가 이끄는 플래시 충전 라인업

오토차이나 현장에서 BYD는 다탕(大唐), 3세대 위안(元) PLUS, 송(宋) Ultra EV, 한(漢) EV 플래시 충전차를 선보이고 있다.

이 중 BYD 왕조 시리즈의 새로운 플래그십인 다탕은 엘리트층을 겨냥했다. 중국 역사에서 가장 화려하고 개방적인 나라였던 당나라다운 모습이다. 약 5.3m에 가까운 차체 길이와 3.1m가 넘는 휠베이스에 세 가지 투톤 색상과 다섯 가지 단색까지 갖췄다.

전 세계를 호령한 몽골이 중원대륙에 건국한 원나라를 표방한 순수 전기 SUV 위안 플러스는 BYD 최초의 글로벌 전략 차종이다. 위안 플러스는 2022년 출시 이후 4년 동안 글로벌 판매량 110만 대를 돌파했다. 이번 오토 차이나에서 3세대 위안 PLUS를 새롭게 선보여 관심을 끈다. 240㎾ 대형 모터를 장착하고 1회 충전 가능거리가 630㎞(CLTC 기준)에 전 차종 플래시 충전 기술과 2세대 블레이드 배터리까지 탑재했다. 여기에 전 차종 후륜구동 적용이 특징이다.

2026 오토 차이나에서 선보인 BYD 왕조 송 Ultra EV. BYD코리아 제공

가족 사용자를 겨냥한 송 Ultra EV는 중국 등에서 3월에 출시한 따끈따끈한 신차다. 2세대 블레이드 배터리와 플래시 충전 기술을 적용해 상온에서 5분이면 충분히 충전되고 9분이면 가득 충전된다. 영하 30℃의 극한 추위에서도 3분만 더 걸리며 이를 통해 주행거리와 충전 불안도 해소할 수 있다. CLTC 기준 710㎞ 초장거리 순수 전기 주행거리와 270㎾ 대형 모터 장착까지 돋보인다. 여기에 기본 트림부터 거의 풀옵션을 적용했다. 문약한 나라였지만 중국 역사상 가장 경제적으로 풍요로웠던 송나라다운 풍성한 성능과 제원이 돋보인다.

BYD가 '마이 리틀 포니'와 손잡고 튜닝해 선보인 위안 플러스가 2026 오토 차이나 현장에 전시돼 많은 관람객들의 시선을 사로잡고 있다. 한국자동차전문기자협회 제공

◆마이 리틀 포니(My Little Pony) 등 트렌드와의 협업 튜닝도

이번 모터쇼에서 돋보이는 BYD 왕조 시리즈 중에는 통통 튀는 매력을 발산하는 튜닝카도 등장했다. 일련의 영역 초월 협업이 이뤄진 이들 튜닝카는 기존 왕조시리즈에 새로운 힙함을 담아냈다.

3세대 위안 플러스는 글로벌 인기 IP ‘마이 리틀 포니(My Little Pony)’와 협업을 맺고, 함께 만든 콜라보 튜닝카를 공개해 많은 관람객들의 시선을 사로잡기도 했다. 또 한(汉)의 ‘검은 신화(黑神话): 오공’ 테마 튜닝카도 함께 공개됐다. 제천대성의 거칠고 강렬한 멋과 마이 리틀 포니의 귀여움이 이번 오토 차이나에서 이색 매력을 선보였다.

BYD 왕조 시리즈 한(汉)의 “검은 신화(黑神话): 오공” 테마 튜닝카. BYD코리아 제공

동시에 전 국민 공동 창작으로 만든 샤(夏) 미니밴 튜닝카도 새롭게 등장했다. 주말 나들이와 야외 캠핑을 즐기는 이들을 위한 차로 바뀌었다. 별빛 천장, 회전 시트, 맞춤형 아일랜드 테이블을 모두 차량 안에 넣었고 캠핑 모드도 갖췄다.

이 밖에도 2026 BYD 글로벌 자동차 디자인 대회가 모터쇼 현장에서 공식 시작됐다. 전 세계에서 젊은 디자인 역량을 발굴해 미래 이동에 더 많은 창의와 활력을 불어넣기 위한 대회로 젊은 디자인 인재를 발굴하게 된다.

루톈(路天) BYD 왕조 시리즈 총경리는 “왕조는 전통이 아니라 전승”이라며 “전승은 과거를 지키는 일이 아니라 여러분과 함께 미래로 나아가는 것”이라고 밝혔다. 왕조 시리즈를 통한 BYD만의 자동차 철학이 흥미롭다는 반응이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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