[KB V3] 원팀 만든 ‘노력파’ 김완수 감독, ‘박지수 원맨팀’ 꼬리표 지웠다

사진=WKBL 제공

오랜 시간 공들인 설계도는 헛되지 않았다. 김완수 KB국민은행 감독이 시행착오 속 다져온 ‘원팀 농구’가 가장 큰 무대에서 번뜩였다.

KB는 26일 경기도 용인실내체육관에서 열린 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 챔피언결정전 3차전에서 삼성생명을 80-65로 꺾었다. 1차전 69-56, 2차전 59-51 승리에 이은 시리즈 3연승. 정규리그에 이어 챔프전까지 제패하며 2018~2019, 2021~2022시즌에 이어 구단 통산 세 번째 통합우승을 완성했다.

KB는 박지수와 허예은, 강이슬로 이어지는 국가대표 삼각편대를 앞세워 정규리그를 승률 7할(21승9패)로 마쳤다. 우리은행과의 4강 플레이오프(PO)도 3연승으로 통과했다. 다만 챔프전은 예상치 못한 악조건에서 치러야 했다. 정규리그 최우수선수(MVP)에 빛나는 ‘국보센터’ 박지수가 발목 부상으로 1~3차전을 모두 결장했다. 김 감독은 3차전을 앞두고 “(박)지수의 몸 상태가 좋지 않은 건 사실이다. 굳이 무리시키고 싶지 않다”고 했다.

사진=WKBL 제공

우승이 걸린 경기였지만, 선수 보호와 팀 전체를 믿는 쪽을 택했다. 근거 없는 자신감은 아니었다. 김 감독은 이미 박지수 공백기를 두 차례 경험했다. 선수가 공황장애 후유증과 손가락 부상에 시달린 2022~2023시즌엔 10승20패로 PO에 오르지 못했다.

직전 시즌엔 유럽 무대 도전을 택한 박지수 없이 출발했지만, 4위로 봄 농구 막차를 탔다. 이 시즌 정규리그 1위 우리은행과 5차전까지 가는 PO 혈투를 벌여 석패했을 정도다.

수장에겐 불면의 밤이 함께했을 터. 그러나 값진 배움으로 삼았다는 설명이다. 김 감독은 수많은 장면을 복기하며 선수들의 역할을 넓혀왔다. 그는 “나를 포함해 선수들이 그동안 지수의 공백을 잘 버텨가며 크게 성장했다”고 돌아봤다.

사진=WKBL 제공

이 뚝심은 올 시즌 들어 한층 선명해졌다. 김 감독은 선수 의견을 듣고, 필요하면 전술도 유연하게 조정하는 모습을 보였다. 정규리그부터 로테이션을 넓게 가져가며 이채은, 양지수, 나윤정, 성수연 등에게 꾸준히 기회를 줬다. 의무팀, 컨디션, 전력분석, 매니지먼트 등 지원스태프 분업 체계도 팀 운영의 안정감을 더했다.

이번 챔프전은 모든 것이 누적된 결과물이었다. 강이슬(28점 6리바운드)은 외곽과 골밑에서 중심을 잡았고, 허예은(12점 8어시스트)이 코트를 조율했다. 이채은(14점), 송윤하(11점), 사카이 사라(10점), 양지수(5점) 역시 각자의 몫을 해냈다.

김 감독은 2021년 4월 KB의 지휘봉을 잡은 뒤 부임 첫 시즌 통합우승을 차지했다. 이번엔 두 번째 우승 반지까지 추가했다. 시선은 자연스럽게 김 감독의 거취로 향한다. 올 시즌을 끝으로 계약이 만료되는 상황에서 한층 더 깊어진 지도력을 증명했다. KB가 차기 시즌에도 ‘김완수 리더십’과 함께할 수 있을지 주목된다.

사진=WKBL 제공

용인=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]