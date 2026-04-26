유재석, 이광수♥이선빈 데이트 저격 “얼굴 다 내놓고…마케팅 아냐?”

유재석이 이광수와 핑계고에서 토크를 진행하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 영상 캡처

방송인 유재석과 이광수가 변함없는 티격태격 케미를 선보이며 시청자에게 큰 웃음을 안겼다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는 ‘금빛 우정은 핑계고’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 영화와 드라마를 넘나들며 활약 중인 배우 김희원, 이광수, 박보영이 출연해 유재석과 가감 없는 토크를 나눴다.

화제가 된 장면은 이광수의 최근 근황을 묻는 과정에서 나왔다. 유재석은 이광수를 향해 “얼마 전에 한강에서 마케팅적인 뭔가를 하지 않았냐”라며 짓궂은 질문을 던졌다. 최근 온라인상에서 화제가 된 이광수와 연인 이선빈의 한강 데이트 포착 사진을 염두에 둔 발언이었다.

이광수는 어처구니없다는 표정으로 “그게 왜 마케팅이냐”라고 즉각 반발하며 억울함을 호소했다. 하지만 유재석은 굴하지 않고 “이선빈은 마스크를 썼지만, 이광수는 거의 얼굴을 드러내고 있었다”는 점을 지적하며 의도적으로 노출을 노린 마케팅용 데이트가 아니었냐는 의혹을 재차 제기해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이광수는 “날씨가 좋아 봄을 느끼려 했던 것뿐”이라며 적극 해명에 나섰다. 급기야 묘한 표정을 짓고 있던 제작진을 향해 “표정이 왜 그러냐. 마케팅 아니다”라며 애먼 화풀이를 해 폭소를 자아내기도 했다.

유재석은 “정작 여기서도 (그 소식에) 큰 관심이 없는 것 같다”며 현장 분위기를 짚었고, 실제로 데이트 사실을 몰랐다는 제작진의 반응이 나오자 “이렇게까지 화제가 안 된 거냐”며 이광수를 연달아 저격했다.

결국 이광수는 “몰랐어도 아는 척은 해줘야 하는 것 아니냐. 지금 보니 형(유재석)이랑 나만 알고 있는 것 같다”며 자폭 멘트로 상황을 마무리했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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