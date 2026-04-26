신혜선·공명, 잠입 작전 돌입…두 번째 사건 향해 공조 시작

은밀한 감사 스틸컷. tvN 제공

신혜선과 공명이 한층 가까워진 공조 케미로 본격적인 사건 해결에 나선다.

26일 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’ 제작진은 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)이 잠입 수사에 돌입한 모습을 담은 스틸컷을 공개했다. 두 사람이 마주하게 될 새로운 사건의 전개에 관심이 쏠린다.

은밀한 감사는 첫 방송부터 독특한 소재와 배우들의 탄탄한 연기로 시청자들의 이목을 끌었다. ‘독종’ 감사실장 주인아와 ‘감사실 에이스’ 노기준의 긴장감 넘치는 첫 만남, 여기에 사내 가십을 파헤치는 ‘풍기문란’ 감사 에피소드가 더해지며 유쾌한 재미와 몰입도를 동시에 잡았다는 평가를 받았다. 특히 하루아침에 감사 3팀으로 밀려난 노기준과 그를 선택한 주인아의 관계가 향후 전개에 대한 기대감을 높였다.

앞선 방송 말미에는 의부증에 시달리던 영희(박하선 분)의 돌발 행동 속에서 주인아가 노기준을 안아 들며 마무리된 기절 엔딩이 등장, 두 사람이 앞으로 함께 겪게 될 사건에 궁금증을 더했다.

이날 공개된 스틸에서는 해무그룹을 다시 뒤흔들 사건의 단서가 포착된다. 두 번째 제보를 확인하기 위해 주차장 F구역으로 향한 주인아와 노기준의 모습이 담긴 것. 현실을 부정하던 노기준은 어느새 주인아의 지시에 따라 예리한 눈빛을 장착한 채 에이스 면모를 드러내고 있어 눈길을 끈다.

과연 주차장 F구역에서 이들이 마주한 제보의 진실은 무엇일지 관심이 집중된다.

제작진은 “오늘 방송되는 2회에서는 상극이었던 두 사람이 두 번째 제보의 실체를 밝히기 위해 본격적으로 힘을 합친다”며 “추적과 적발 과정 속에서 두 사람의 관계에도 변화가 찾아올 예정이니 지켜봐 달라”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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