태연, '모자무싸' 지원 사격…OST '조각' 발매

가수 태연이 부른 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' OST '조각'이 26일 오후 6시 공개된다고 스튜디오 피닉스가 밝혔다.

'조각'은 흩어진 감정들이 마침내 맞닿아 하나의 의미가 되는 순간을 노래한 곡이다.

길을 잃은 시간 속에서 우연히 다가온 상대를 통해 다시 나아갈 용기를 얻고, 내면의 불안마저 온전히 끌어안는 과정을 섬세하게 담았다.

곡이 전하는 위로의 메시지는 태연의 감성적인 목소리와 만나 깊은 감동을 자아낸다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀리는 인생 때문에 시기와 질투에 휩싸인 한 인간이 평화를 다시 찾아가는 과정을 그린 드라마다.

배우 구교환, 고윤정, 오정세, 강말금, 박해준, 한선화 등이 출연한다. 연출은 '동백꽃 필 무렵' 등을 만든 차영훈 PD가, 극본은 '또 오해영', '나의 아저씨', '나의 해방일지' 등을 써온 박해영 작가가 맡았다.

<뉴시스>

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