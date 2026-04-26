[스타★톡톡] 김재환, 비로소 마주한 ‘나다운 음악’

그룹 워너원 멤버이자 솔로가수 김재환. 웨이트원 제공

솔로 가수 김재환이 전역 후 한층 깊어진 음악적 고찰과 성숙미를 담아 돌아왔다.

지난해 12월 전역한 김재환의 첫 컴백이다. 지난 22일 발매한 ‘지금 데리러 갈게’는 지친 순간에도 언제나 곁을 지켜주겠다는 사랑과 위로의 메시지를 담은 록발라드 곡이다. 기타 연주를 비롯해 작사, 작곡에 참여했다. 김재환은 “군대에 있는 시간에도 지금도 언제나 나를 기다려 준 팬의 마음을 생각하며 쓴 곡이다. 이제 내가 데리러 가겠다는 메시지로 지친 일상 속에 위로를 전하고 싶었다”고 소개했다.

그룹 워너원 멤버이자 솔로가수 김재환. 웨이트원 제공

◆군백기 끝…김재환이 찾은 ‘위로’

군 복무라는 큰 산을 넘은 김재환에겐 한결 여유가 묻어나왔다. 2막의 시작에 앞선 마음가짐은 사뭇 안정적이다. 그는 “지금처럼 내 노래를 들어주는 분들이 있다면 만족하면서 꾸준히 오래 노래할 수 있을 것 같다. 열심히 하다 보면 성적은 언젠가 따라올 거라 믿는다. 그런 선물 같은 순간이 찾아오면 더 감사할 것 같다”고 말했다.

초등학생 때부터 기타를 치던 소년이 자라 밴드 연습생이 됐고, 아이돌 그룹의 메인보컬로 멋진 데뷔를 마쳤다. 그리고 10년의 세월을 거쳐 홀로 무대에 서 록발라드를 열창하는 뮤지션으로 성장했다. 군 복무 동안 가장 크게 느낀 감정은 음악에 대한 갈증이었다. 무대 위에서 노래하는 것에 대한 소중함, 나다운 음악에 대한 고민도 뒤따랐다.

그룹 워너원 멤버이자 솔로가수 김재환. 웨이트원 제공

2년여의 공백기 동안 치열한 연예계 생활에서 벗어나 생각할 시간이 많았다. 꾸준히 러닝을 하며 체력을 키웠고, 인간 김재환을 돌아보는 계기가 됐다. 그는 “한참 어린 친구들과 생활하다 보니, 그들을 따라 뜨거워지는 게 민망했다. 그럴 시기는 지났다는 생각이 들었다”며 “욕심과 야망보단 배려와 양보, 이해하며 살아가는 게 훨씬 편안하더라”고 변화의 이유를 전했다.

돌이켜 보면 20대 초의 김재환도 못지않게 뜨거웠다. 프듀2 데뷔조가 되기 위해 불꽃 튀는 경연에 나섰고, 예능에 나가도 눈에 띄기 위해 최선을 다했던 과거가 있기에 지금의 모습에 만족하고 있다.

김재환은 2017년 방송된 엠넷 오디션 프로그램 프로듀스101 시즌2에 출연해 최종 4위에 올랐다. 밴드 연습생으로 아이돌 퍼포먼스와 거리가 멀었던 그는 프듀2를 통해 성장 가능성을 톡톡히 보여줬다. 뛰어난 보컬 능력보다 부족한 춤 실력에 눈물을 흘리기도 했지만, 매 경연 발전을 보여주며 개인연습생의 희망이 됐다.

워너원 활동 이후 자신의 강점인 보컬을 살려 발라드곡으로 활동하고, 2023년에는 댄스곡 ‘개이득’으로 파격 변신에 나서기도 했다. “지금 생각하면 부끄러워서 당시의 영상을 못 본다”고 웃은 김재환은 “왜 저렇게 열정적이었을까 싶지만 당시엔 정말 즐겁고 재밌었다”고 했다. 지난 10년을 돌아보면 후회되는 순간은 없었다. 모두 지금의 김재환을 만들어준 소중한 과정의 일부였다.

자신이 하고 싶은 음악과 팬들이 보고 싶은 모습의 균형을 찾는 것은 모든 가수의 숙제다. 다양한 장르에 도전하며 때마다 팬들의 피드백을 받아왔던 김재환에게도 마찬가지다. 그렇게 찾은 답이 ‘지금 데리러 갈게’에 담겨있다. 그는 “활동하며 기타 선물을 많이 받았다. 직접 말을 할 수는 없으니 팬분들이 기타로 생각을 전하는 게 아닌가 하는 생각이 들었다”며 “앞으로도 포크나 록, 기타 사운드가 가미된 음악을 하고 싶다”고 말했다.

직접 곡을 썼지만 무대를 준비하면서 걱정도 앞선다. “록발라드다 보니 음역대가 높다. 라이브 연습을 하는데 고음을 유지하는 게 쉽지 않더라”고 말하며 한숨을 쉬었다. 오랜만에 컴백인 만큼 자기관리에도 한창이다. 헬스장과 풋살장을 오가며 체력 증진에도 힘을 기울이고 있다. 그는 “윤도현 선배님처럼 롱런하고 싶다. 순수함을 잃지 않으면서도 열정을 유지하며 노래하려면 체력적으로도 많은 준비가 필요한 것 같다”고 부연했다.

그룹 워너원 멤버이자 솔로가수 김재환. 웨이트원 제공

◆다시, 워너원

이날 김재환은 인터뷰를 위해 찾아온 취재진에게 ‘Wanna One 김재환’의 이름으로 된 사인을 선물했다.

10년을 거슬러 올라가 지금의 김재환이 있게 만들어준 건 프로듀스101, 그리고 워너원이다. 그는 “워너원이 없었다면 내가 하고 싶은 음악을 하기 힘들었을 것”이라고 솔직하게 털어놨다. 데뷔 전 4년간 연습생 생활을 거치면서 데뷔가 얼마나 힘든지 체감했기 때문이다.

워너원이 있었기에 그를 사랑하는 팬들이 생겼고, 그들이 있기에 지금의 김재환이 있다. 그는 자신을 “아이돌로 데뷔해 록스타를 꿈꾸는 뮤지션”이라 말했다. 워너원으로는 춤추며 노래하는 김재환을, 솔로로는 기타 치며 노래하는 김재환을 보여줄 수 있어 감사한 마음이 더 크다.

2017년 데뷔한 워너원은 데뷔와 동시에 고척 스카이돔에 입성할 정도로 당대 최고의 인기를 누렸다. 3년간의 계약 기간을 마치고 ‘왕과 사는 남자’의 주역 박지훈, 배우로 활동하고 있는 옹성우와 황민현 등 11인 멤버 모두 각자의 자리에서 인기를 유지하고 있다. 그런 멤버들이 활동 종료 7년 만에 다시 뭉쳤다. 최근 엠넷플러스 리얼리티 ‘워너원고 : 백투베이스(WANNA ONE GO : Back to Base)’ 촬영을 위해서다.

다시 만난 멤버들도 웃고 울며 촬영을 마쳤다. 함께 춤추고 노래하는 순간을 꿈꾸며 재결합을 결심한 만큼 워너원의 이름을 건 콘서트 개최도 바라고 있다. 다만 11인 멤버들의 바쁜 일정과 소속사 간의 협의가 필요하기에 쉽지만은 않은 바람이다.

그룹 워너원 멤버이자 솔로가수 김재환. 웨이트원 제공

앳된 모습은 사라졌지만, 다시 만나니 당시의 천진함도 살아났다. 대부분 솔로 활동 중인 멤버들이기에 북적이는 다인원 팀 활동은 더욱 의미 있었다. 김재환은 “우리는 완전 찐친들이다. 여전히 편하게 친구끼리 대화하듯 지낸다”며 “오히려 더 돈독해졌다”고 말했다. 워너원 재결합 소식과 ‘천만 배우’ 박지훈의 활약이 맞물려 더욱 화제를 모았다.

오는 29일 박지훈의 솔로 컴백으로 음악방송 활동을 함께하게 된 김재환은 “지훈이에게 ‘우리의 자랑’이라고 말해줬다. 덕분에 재결합을 더 알릴 수 있어 고마운 마음”이라고 전했다.

7년간 떠나있던 ‘워너원’ 수식어를 되찾았다. 경연을 거쳐 데뷔한 그룹이다 보니 당시엔 보이지 않는 경쟁심도 있었다. 그는 “노래에 힘이 많이 들어갔었다. 욕심도 야망도 있었던 것 같다. 지금 생각해보면 과했구나 싶기도 하다”고 멋쩍게 웃었다. 그 시절, 그때의 마음가짐이 목소리에 드러났다면, 한결 성숙해진 지금도 목소리에 마음가짐이 묻어난다. “그 당시엔 ‘잘 불러야 해’였다면 이제 듣는 분들이 더 편안하게 듣길 바란다. 파트에 욕심도 없다. 더 현명하고 지혜롭게 활동하고 싶다”고 말했다.

최고의 주가를 자랑하던 워너원의 활동이 끝나고 나서는 부담감이 따라왔다. 큰 사랑을 이어가야 한다는 압박 때문이었다. 솔로 활동을 하며 할 수 있는 부분과 내려놓아야 할 부분들을 구분했다. 스스로를 괴롭혀 성과를 얻기보단 욕심부리지 않고 본질을 찾기 위해 노력했다. 가수의 본질은 노래였다. 어떤 음악을 해야 듣는 이들에게 다가갈 수 있을지를 고민했다.

성적에 집착하던 때도 있었지만, 돌아보면 행복과는 거리가 먼 시기였다. 바쁜 일정으로 가족과 친구들을 만날 시간조차 없던 시기를 거치면서 관계에 대한 중요성도 깨달았다. 어떤 마음으로 음악 해야 행복할 수 있을까 고민 끝에 내린 결론은 과정이 즐거워야 한다는 것. 그는 “여러 작업을 거쳐 음악이 나온다. 그 과정이 현명하고 지혜로워야 행복할 수 있다는 걸 깨달았다”고 힘주어 말했다.

이야기를 건네듯 자연스럽게 스며드는 음색의 소유자다. 인간 김재환도 거쳤던 불안한 청춘의 순간에 꼭 필요했던 따듯한 사랑과 위로를 담은 곡이다. 그는 “위로라는 타이틀이 나와 잘 어울리는 것 같다. 내가 가진 따듯함을 잘 전달할 수 있길 바란다”며 “어디든 내 음악을 알리고 노래할 수 있는 곳이라면 찾아가고 싶다”고 활동 각오를 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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