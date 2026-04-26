지리차, 오토 차이나 2026서 로보택시 전용 콘셉트 ‘EVA 캡’ 공개

지리자동차그룹이 오토 차이나 2026에서 로보택시 전용 프로토타입과 인공지능(AI) 기반 신에너지 기술 생태계를 공개했다. 완성차 제조사를 넘어 지능형 모빌리티 기술 기업으로 전환하겠다는 전략을 부각한 것이다.

지리자동차그룹은 이번 행사에서 아파리 테크놀로지, 카오카오 모빌리티와 공동으로 개발한 중국 최초의 로보택시 전용 프로토타입 ‘EVA 캡’을 선보였다고 밝혔다.

EVA 캡은 디자인, 하드웨어, 소프트웨어, 모빌리티 생태계 연계를 중심으로 개발된 로보택시 전용 모델이다. 차량 외관은 미래형 이동수단 이미지를 강조했으며, 전동 슬라이딩 도어와 마주 보는 좌석 배치를 적용해 승하차 편의성과 실내 공간 활용도를 높였다.

실내에는 ‘갤럭시 스카이루프’ 천장과 ‘드리프팅 갤럭시’ 도어 패널 등 전용 디자인 요소가 적용됐다. 단순 이동수단을 넘어 탑승 경험을 차별화하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

기술 측면에서는 지리자동차그룹이 자체 개발한 전자·전기 아키텍처와 2160라인 디지털 라이다 시스템, 레벨4급 주행 보조 소프트웨어 솔루션 등이 탑재됐다. 회사 측은 이를 통해 EVA 캡이 향후 자율주행 기반 로보택시 서비스의 핵심 플랫폼 역할을 할 것으로 보고 있다.

지리자동차그룹은 2027년 카오카오 모빌리티 전용 EVA 캡 에디션을 출시하고 로보택시 서비스 상용화를 확대할 계획이다. 카오카오 모빌리티는 지리자동차그룹 산하 공유 모빌리티 기업으로, 중국 내 이동 서비스 시장에서 사업을 전개해왔다.

지리자동차그룹은 이미 항저우와 쑤저우 등 일부 도시에서 1년 이상 로보택시 시범 운영을 진행해왔다고 밝혔다. 향후 실제 도로 환경에서 기술 안정성과 서비스 운영성을 검증하면서 로보택시 대규모 배치에 나선다는 방침이다.

이번 전시에서는 EVA 캡 외에도 스마트 시티, 스마트 에너지, 스마트 플랫폼, 메탄올 생태계 등 신에너지·AI 기반 기술도 함께 공개됐다. 지리자동차그룹은 이족 보행 로봇 ‘에바’, 차세대 EEA 4.0 디지털 아키텍처, 900V 고전압 하이브리드 아키텍처 등을 소개했다.

회사는 이를 통해 AI 기술을 차량 일부 기능에 적용하는 단계를 넘어, 자동차 개발·운영·서비스 전반에 통합하는 ‘풀도메인 AI 2.0’ 단계로 진입했다고 설명했다.

지리자동차그룹은 2021년부터 자동차 산업용 AI 연구를 본격화했으며, 자체 AI 모델인 ‘싱루이 AI 거대 모델’을 개발해왔다. 이후 AI 디지털 섀시, AI 지능형 아키텍처 등 차량 제어와 운영 전반에 AI 기술을 확대 적용하고 있다.

또한 스텝펀, 지스페이스, 에스아이엔진, 싱지메이주, 아파리 테크놀로지 등과 협력해 차량용 AI 생태계를 구축하고 있다. 반도체, 위성통신, 차량 소프트웨어, 모빌리티 서비스까지 연결하는 수직 통합 역량을 강화하겠다는 전략이다.

지리자동차그룹 관계자는 “이번 기술 공개는 AI 생태계 구축과 차량 통합 역량을 보여주는 사례”라며 “AI 기반 기술을 통해 지능형 모빌리티 전환을 가속화하고 글로벌 시장에서 안전 중심 모빌리티 기업으로 입지를 강화하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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