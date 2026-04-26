전현무, 충격적인 축의금 스케일…“최대 500만원, 합치면 억”

사장님 귀는 당나귀 귀 방송 스틸컷. KBS2 제공

전현무의 축의금 기준이 공개되며 스튜디오가 술렁인다.

26일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 전현무가 직접 밝힌 축의금 규모와 자신만의 기준이 공개돼 관심을 모은다.

이날 방송에서 전현무는 “내가 낸 축의금 중 최고 금액은 500만 원이다. 지금까지 합치면 억 단위”라며 예상 밖의 금액을 언급해 모두를 놀라게 한다.

그는 특히 500만 원을 낸 경우에 대해 “지인이 많아 정확히 누구인지는 기억나지 않는다”며 ‘축의금 큰손’다운 면모를 드러낸다. 또 “두 번 결혼한 사람의 두 번째 결혼식은 금액을 조정했다”라고 밝혀 나름의 기준이 존재함을 전하며 웃음을 자아낸다.

한편 전현무는 자신의 결혼식에 대한 계획도 언급했다. 그는 “결혼식의 모든 결정은 예비 신부의 뜻을 따르겠다”며 “축가 역시 신부가 원하는 사람에게 맡기겠다”고 말해 눈길을 끌었다.

이에 김숙은 “신부가 어딨어”라며 웃음을 터뜨렸고, 축가 후보로 박명수를 추천해 현장을 웃음바다로 만들었다. 박명수는 “신부가 원하지 않아도 귀마개를 씌워서라도 하겠다”며 의지를 드러냈다.

한편 사당귀는 일터 속 보스들의 일상을 통해 자발적인 역지사지와 자기 성찰을 담아내는 프로그램으로, 지난 회차 기준 202주 연속 동시간대 예능 1위를 기록했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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