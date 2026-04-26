도서관 저작권 교육 강화…저작권위·국립중앙도서관 맞손

강석원 한국저작권위원회 위원장과 김희섭 국립중앙도서관 관장이 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 한국저작권위원회 제공

도서관 현장에서의 저작권 이해를 높이기 위한 협력이 본격화된다. 디지털 환경과 인공지능 기술의 확산으로 저작권 이슈가 더욱 복잡해지는 가운데 관련 기관들이 실무 중심 교육을 통해 대응 역량 강화에 나선다.

26일 한국저작권위원회는 국립중앙도서관과 함께 저작권 교육 협력 및 인식 제고를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식은 최근 서울 서초구 국립중앙도서관에서 진행됐으며 양 기관은 이번 협력을 계기로 전국 도서관 종사자들을 대상으로 한 체계적인 저작권 교육 확대에 뜻을 모았다.

이번 협약은 세계 책과 저작권의 날을 계기로 추진됐다. 양 기관은 책과 저작권의 중요성을 널리 알리고, 올바른 저작물 이용 문화를 정착시키기 위해 도서관이 수행해야 할 역할에 주목했다. 도서관은 다양한 자료를 수집·제공하는 공공기관인 만큼 저작권과 관련된 실무적 판단과 대응 능력이 중요하다는 점에서 교육 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 따라 한국저작권위원회와 국립중앙도서관은 전국 도서관 직원을 대상으로 한 맞춤형 교육 프로그램을 공동으로 운영할 계획이다. 연간 4~5회 정도의 교육을 정기적으로 실시하며, 현장에서 바로 적용할 수 있는 사례 중심의 실무 교육을 강화하는 것이 핵심이다. 단순한 이론 전달을 넘어 실제 도서관 업무 과정에서 발생할 수 있는 저작권 문제를 중심으로 구성해 교육 효과를 높인다는 방침이다.

구체적으로 오는 5월에는 사서를 대상으로 한 저작권 교육이 예정돼 있으며, 11월에는 인공지능과 도서관을 주제로 한 심화 교육도 추진된다. 인공지능 기술이 자료 검색과 콘텐츠 생성 등 다양한 영역에 활용되면서, 이에 따른 저작권 쟁점 역시 빠르게 증가하고 있는 만큼 관련 이해를 높이기 위한 교육이 필요하다는 판단이다.

양 기관은 교육뿐만 아니라 인식 제고를 위한 다양한 활동도 병행하고 있다. 지난 23일에는 도서관 이용자 약 300명을 대상으로 저작권 바로 알기 체험 행사를 운영했다. 해당 행사에서는 일상 속에서 쉽게 접할 수 있는 저작권 사례를 중심으로 시민들의 이해를 돕는 프로그램이 진행됐으며, 전문가가 직접 상담을 제공하는 찾아가는 저작권 상담도 함께 마련돼 호응을 얻었다.

이처럼 일반 이용자와 도서관 종사자를 아우르는 활동을 통해 저작권에 대한 올바른 인식을 확산시키겠다는 것이 양 기관의 목표다. 특히 도서관이 단순한 자료 제공 공간을 넘어 저작권 교육과 문화 확산의 거점 역할을 수행할 수 있도록 지원을 강화할 예정이다.

강석원 한국저작권위원회 위원장은 이번 협약의 의미에 대해 “이번 협약을 통해 도서관 현장의 저작권 교육 수요를 체계적으로 반영하고 사서 교육과 연계한 실무 중심 교육을 확대하는 계기를 마련했다”고 밝혔다. 그는 이어 “앞으로도 인공지능 등 환경 변화에 대응한 저작권 교육을 지속적으로 강화해 도서관 현장의 전문성을 높이겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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