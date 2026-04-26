제시카, 등 훤히 드러낸 ‘파격 뒤태’…해변의 인어공주 변신 [스타★샷]

제시카가 해변에서 인어공주 스타일의 패션으로 자리를 빛냈다. 출처=제시카 인스타그램

가수 제시카가 생일을 맞아 화려한 비치웨어를 선보이며 패션 아이콘다운 면모를 과시했다.

제시카는 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “천사들과 함께하는 반짝이는 생일(Birthday shimmer with my angels)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 제시카는 노을 지는 해변을 배경으로 찬란한 미모를 뽐내며 팬들의 시선을 사로잡았다.

이날 제시카의 스타일링 중 가장 눈길을 끈 것은 유니크한 소재의 미니 드레스였다. 조개껍데기나 물고기 비늘을 연상시키는 원형 장식이 겹겹이 배치된 디자인으로 빛의 각도에 따라 은은하게 반짝이며 화사한 분위기를 연출했다.

특히 과감한 백리스(Backless) 디자인은 반전 매력을 더했다. 가느다란 어깨끈과 시원하게 파인 등 라인은 휴양지 특유의 자유로운 감성을 고스란히 전달했다. 군더더기 없이 깔끔하게 묶어 올린 번 헤어 스타일은 화려한 드레스의 장식과 매끄러운 바디 라인을 더욱 돋보이게 만들었다. 여기에 실버 톤의 대형 꽃 모양 이어링을 매치해 작은 얼굴을 강조하는 동시에 우아한 세련미를 완성했다.

한편, 제시카는 지난 18일 베트남에서 개최된 단독 콘서트 ‘리플렉션스 인 베트남(Reflections in Vietnam)’을 성황리에 마무리하며 글로벌 아티스트로서 활발한 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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