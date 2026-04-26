유연석, 아버지에 매정한 태도→뜨거운 눈물…‘신이랑’ 감정 폭발

신이랑 법률사무소 방송화면 캡처.

배우 유연석이 깊어진 감정 연기로 극의 긴장감을 끌어올렸다.

지난 25일 방송된 SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’ 14회에서는 귀신을 보는 변호사 신이랑으로 분한 유연석이 아버지 신기중(최원영)과 재회하며 복잡하게 얽힌 감정을 섬세하게 풀어냈다. 특히 비리 검사 아들이라는 낙인을 남긴 아버지와 마주한 순간의 내면 변화가 극의 몰입도를 높였다.

이랑은 기중의 변호를 맡는 것을 단호히 거절했다. 과거 의뢰인을 통해 기중의 무리한 기소 사실을 전해 들은 그는 부적까지 태워 기중을 쫓아내려 했고 “용서받을 수 없는 사람”이라며 냉정한 태도를 보였다. 하지만 한편으로는 어린 시절의 기억과 현재의 모습 사이에서 혼란을 느끼며 “내가 기억하는 당신은 누구냐”고 울분을 터뜨리기도 했다.

결국 이랑은 진실을 직접 확인하기로 결심한다. 기중의 동료였던 양병일(최광일)을 찾아간 그는 인천 차이나타운 수사와 관련된 이야기를 듣고, 아버지가 조폭과 연루됐다는 충격적인 사실까지 접하며 실망감을 키웠다. 그럼에도 불구하고 아버지를 믿고 싶은 마음을 놓지 못한 그는 추억이 깃든 장소에서 기중을 향해 “당신은 나의 아버지입니다”라고 외치며 눈물을 흘리는 장면으로 깊은 여운을 남겼다.

이날 유연석은 분노와 원망, 혼란, 그리움이 뒤섞인 감정을 밀도 있게 표현하며 캐릭터의 서사를 한층 입체적으로 완성했다. 이전의 따뜻한 변호사 모습과 대비되는 차가운 태도, 그리고 그 이면에 숨겨진 감정의 균열까지 놓치지 않으며 시청자들의 공감을 이끌어냈다. 남은 이야기에서 그가 어떤 감정선을 이어갈지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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