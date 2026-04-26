오존♥전주니 오늘(26일) 웨딩마치…“결혼 준비 해방” 유쾌 소감

오존 SNS 캡처.

가수 오존과 전주니가 26일 웨딩마치를 올리고 부부가 된다.

오존은 전날 자신의 인스타그램을 통해 “저희 결혼합니다. 행복하게 잘 살겠습니다”라고 소식을 전했다. 이어 “소규모로 예식을 진행하게 되어 많은 분들을 모시지 못해 아쉽다”며 “그동안 총각 오존을 아껴주신 모든 분들께 감사드린다”고 덧붙였다.

오존 SNS 캡처.

전주니 역시 SNS를 통해 결혼 소감을 밝혔다. 그는 “결혼이라는 게 번거로운 일이라고만 생각했는데, 우리가 좋아하는 사람들을 한자리에 모아 즐거운 시간을 보내고 싶어 좋은 명분을 만들게 됐다”며 “그 김에 오준호는 제가 데려간다. 저희 내일 결혼한다”고 전했다.

또한 “혼자 준비했다고 하기엔 많은 분들의 사랑과 도움을 받았다”며 “그만큼 더 열심히 살아가며 보답하겠다”고 말했다. 이어 “드디어 결혼 준비에서 해방이다. 내일은 마음껏 즐길 예정이니 말리지 말라”고 유쾌하게 덧붙였다.

오존은 2016년 데뷔한 싱어송라이터이며, 전주니는 2019년 ‘주니(JOONIE)’라는 이름으로 데뷔한 가수다. 또한 그는 배우 전소니의 동생으로 알려져 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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