현대차, 중국서 권토중래!…2030년까지 50만대 판매 목표 세운 까닭은?

허재호 중국 CTO 전무, 이상엽 현대제네시스 글로벌디자인담당 부사장, 호세 무뇨스 현대자동차 사장, 우저우타오 베이징현대 동사장, 리펑강 베이징현대 총경리, 리솽솽 베이징현대 상임부총경리(왼쪽부터)가 미디어 간담회에 앞서 착석해 있다. 한국자동차전문기자협회 제공

모처럼 현대자동차가 중국에서 권토중래에 나선다. 구체적인 목표 수치까지 정해졌다. 베이징현대를 통해 2030년까지 현지에서 50만대 판매량을 달성하겠다는 포부를 당당히 밝혔다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 지난 24일 2026 베이징 국제 모터쇼(오토 차이나∙Auto China 2026)에서 진행된 미디어 간담회에서 “중국은 전 세계에서 가장 중요한 EV 시장”이라며 “EV 성과도 가장 잘 나오는 곳이며 첨단기술이 많은 시장이기도 하다. 이런 기술을 저희 상품에 녹여내야 한다고 생각했다”고 밝혔다. 현대차는 이번에 베이징현대를 통해 현지 자율주행기업인 모멘타(MOMENTA)와 배터리업체인 CATL과 손잡고 아이오닉 V를 세계 최초로 오토 차이나에서 선보였다.

2016년 사드 사태 이후 국내 제조업 브랜드들 대부분이 중국 시장에서 고전을 면치 못했다. 현대차도 타격이 컸다. 하지만 이번에는 확실히 뭔가 달라 보이고 굳건한 의지도 엿보인다. 무뇨스 사장은 “다시 한 번 포지셔닝을 다시 좋게 가져갈 수 있는 기회가 있다고 생각을 했다”면서 “시장을 버리자고 한 게 아니다. 두 배가 아니라 세 배 달성하겠다는 목표를 이야기했다. 중국에서 다시 한 번 반등시키고 다른 나라 시장에서도 반등을 도모해야겠다고 생각했다”고 말했다. 그러면서 “지난 24년간 중국에서 1200만대를 판매했는데 이를 통해 우리 브랜드를 현지에 인식시켰고 앞으로도 이를 이어갈 수 있다고 확신한다”고 자신감을 드러냈다.

현대차는 베이징현대를 통해 2030년까지 총 20개 신차를 선보일 계획이다. 첫 시작은 아이오닉 V다. 세계 최초로 이번 오토 차이나에서 공개한 이 차를 통해 중국 현지 소비자들을 사로잡고 이를 위해 현지 주요 업체들과도 협업을 이어갈 예정이다. 무뇨스 사장은 “이를 위해 중국 시장 현지화를 도모하겠다는 전략”이라며 “CATL 배터리도 활용하고 모멘타의 ADAS 기술과 레벨2 플러스(자율주행) 기술도 활용할 것”이라고 소개했다. 그러면서 “저희가 2030년까지 50만대 판매를 달성하겠다고 공언했다”며 “다시 한 번 말씀드리자면 아주 중요한 모멘텀이라고 생각한다. 또 유니크한 디자인의 아이오닉 브랜드는 우리가 기술 기업으로 도약하기 위해 중요하다. 아이오닉은 행성 컨셉트로 신차가 출시될텐데 글로벌 전략과도 함께하며 중국 시장에서 먼저 특화해 보여주려고 한다”고 설명했다.

호세 무뇨스 현대자동차 사장(왼쪽에서 세 번째)이 지난 24일 2026 베이징 국제 모터쇼(오토 차이나∙Auto China 2026)에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 한국자동차전문기자협회 제공

CATL과 모멘타 등과의 협업 배경과 계획도 이날 간담회에서 언급됐다. 무뇨스 사장은 “중국의 빠르게 고도화되고 있는 자율주행 기술을 따라잡기 위해 현지 생산에서는 자율주행 상품성 강화를 추진하고 있다”며 “아이오닉 V도 개발 단계에서부터 모멘타와 본격적인 협업을 실시했고 앞으로 현지에 출시할 신차들에서도 협업을 이어갈 것을 검토 중”이라고 말했다. 아이오닉 V 역시 레벨 2 플러스까지 적용된 상태다. 현재 스마트 자동차 기술은 중국이 선도하고 있는 것이 현실이다. 현대차 외에도 여러 글로벌 자동차 브랜드가 중국 기업들과의 협력에 집중하는 이유다.

무뇨스 사장은 중국 시장에 대해 “겸손해져야 한다”고 그동안 권토중래를 위해 노력한 점을 강조했다. 사드사태는 어찌 보면 현대차에 좋은 예방주사였던 셈이다. 현대차는 끝까지 포기하지 않고 다시 한 번 중국 시장에서의 성장을 꿈꾸고 있다.

마지막으로 무뇨스 사장은 “앞으로 중국 시장이 먼저가 될 것이고 호주, 동남아도 중요하다. 중동과 중남미까지도 고려하고 있다”고 말했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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