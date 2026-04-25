역시, 강하다…SK호크스, 3년 연속 챔피언결정전 진출

사진=대한핸드볼연맹 제공

SK호크스가 3년 연속 챔피언 결정전에 진출했다.

SK호크스는 25일 서울시 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나)에서 열린 ‘신한 SOL Bank 2025~2026 핸드볼 H리그’ 남자부 플레이오프 1차전에서 하남시청을 27-21로 이겼다. 이로써 SK호크스는 3년 연속 플레이오프에서 하남시청을 꺾고 챔피언 결정전에 오르며 우승을 노리게 됐다.

전반 초반부터 1골씩 주고받으면서 팽팽하게 출발했다. SK호크스 지형진 골키퍼가 연속 세이브를 기록하며 SK호크스가 첫 골을 넣었지만, 하남시청이 김재순의 강력한 중거리 슛으로 따라붙었다. SK호크스는 김동철의 연속 골에 이어 프란시스코의 연속골이 터지면서 4-2로 치고 나갔다. SK호크스의 단단한 수비가 좀처럼 뚫리지 않으면서 6-2까지 격차가 벌어졌다.

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하남시청이 21분까지 3골에 그칠 정도로 극심한 골 가뭄에 시달렸다. 실책과 SK호크스의 견고한 수비에 막히면서 슛 기회를 잡기도 쉽지 않았다. 윙과 속공으로 연속 골을 넣으면서 9-5로 따라붙으며 추격을 시작했다. 하지만 지형진 골키퍼의 선방과 박지섭의 연속 윙 득점 그리고 김진호의 연이은 골 등 4골을 몰아넣으면서 SK호크스가 14-6까지 달아났다. 전반은 14-7로 마무리됐다.

후반은 골을 주고받는 공방전을 벌이면서 팽팽한 흐름이 이어졌다. 하남시청은 후반에 투입된 이현식이 공격을 이끌었고, SK호크스는 박광순과 프란시스코가 초반에 2골씩 넣으며 추격의 기회를 내주지 않았다. 하남시청이 전반에 비해 득점력이 좋아졌지만, 수비에서 막아내지 못하면서 격차를 좁히지 못했다.

사진=대한핸드볼연맹 제공

하남시청이 추격의 기회를 잡을 때마다 실책과 지형진 골키퍼의 선방에 막히면서 오히려 22-13, 9골 차까지 벌어지고 말았다. 하남시청의 돌파가 번번이 수비에 막혔고, 중거리 슛은 지형진의 손에 걸리면서 추격에 어려움을 겪었다. 하남시청이 막판에 나의찬의 활약으로 격차를 좁히기는 했지만, 전세를 뒤집기에는 역부족이었다. 결국 27-21로 SK호크스가 승리를 거두고 챔피언 결정전으로 향하게 됐다. 하남시청은 이현재 시장이 경기를 관람하며 선수단을 응원했지만, 3년 연속 SK호크스에 막히면서 또다시 챔피언 결정전 도전에 실패했다.

6골을 넣으며 SK호크스의 공격을 이끈 김동철은 “하남시청에 마지막 경기에서 지는 바람에 플레이오프를 대비해 열심히 준비했는데 이겨서 기분 좋다. 힘든 경기를 예상했는데 우리 수비가 전반에 너무 좋았다. 수비에서 막고 공격에서 하나씩 넣은 게 승리의 원동력이었다. 이제 챔피언 결정전이 남았는데 인천도시공사도 강하지만, 우리가 상대 전적에서 앞서기 때문에 절대 진다는 생각 없이 챔피언이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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