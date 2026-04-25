프로야구 인기는 계속된다…117G 만에 200만 관중 돌파 ‘역대 최소경기’

사진=뉴시스(자료)

뜨거운 인기다.

프로야구가 또 하나의 흥행 기록을 세웠다. 한국야구위원회(KBO)는 25일 전국 5개 구장(잠실, 고척, 인천, 대전, 광주)서 총 9만9905명의 관중이 입장, 200만 관중(209만4481명)을 돌파했다. 정규리그 117경기 만에 기록, 역대 최소 경기 200만 관중 달성에 성공했다. 종전 기록은 지난해 마크한 118경기다.

이날 경기가 열린 5개 구장 중 4개 구장서 매진 행렬을 이뤘다. 잠실구장에 2만3750명이 찾은 데 이어 광주 기아챔피언스필드에 2만500명, 고척스카이돔에 1만6000명, 대전 한화생명 볼파크에 1만7000명이 스탠드를 메우며 4개 구장이 매진됐다. 인천 SSG랜더스필드의 경우 매진까진 되진 않았지만 그에 가까운 2만2655명(총 2만3000석)의 관중이 모였다.

올 시즌 경기당 평균 관중은 1만7902명이다. 지난해 같은 기간의 1만6천596명보다 7.9% 증가했다.

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구단별로는 LG가 33만 1,872명의 팬이 구장을 찾아 관중 1위를 기록하고 있다. 뒤이어 삼성이 30만6709명으로 나란히 30만 관중을 돌파했다. 한화가 22만1000명, 두산이 21만9896명, 롯데가 20만392명으로 20만 관중을 넘어섰다. 키움은 지난해 동 경기수 대비 39%가 오른 14만 2,981명의 관중을 불러모아 10개 구단 중 가장 높은 증가율을 기록했다.

평균 관중은 LG가 2만3705명으로 1위를 기록했다. 삼성이 2만3593명, 두산이 2만1990명, 롯데가 2만39명으로 함께 평균 관중 2만명을 기록했다.

매진 세례도 이어지고 있다. 총 117경기 중 약 56%에 해당하는 65경기가 매진됐다. LG와 한화가 총 13차례 매진을 기록해 가장 많은 만원관중을 모았다. 특히 한화는 올 시즌 모든 홈 경기를 매진시키며 10구단 중 유일하게 좌석 점유율 100%를 유지하고 있다. 이어 두산이 매진 8경기, 삼성이 7경기 매진을 기록했다.

프로야구는 지난 2년 연속 1000만 관중을 돌파, 국내 최고의 인기 스포츠로서의 입지를 다졌다. 현재의 흐름이라면 3년 연속 1000만 관중을 넘길 수 있을 것으로 보인다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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