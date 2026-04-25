NCT WISH, 정규 1집 기념 전시회 27일 오픈…음악 큐레이션에 배우 심은경

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 특별한 전시회를 예고했다.

25일 소속사 SM엔터테인먼트는 엔시티 위시 정규 1집 ‘Ode to Love’(오드 투 러브) 발매 기념 전시회 ‘LOVE WISH 'be inspired' Exhibition’(러브 위시 ‘비 인스파이어드’ 익시비션)이 오는 27일부터 5월 24일까지 서울 중구 을지로에 위치한 20세기인쇄사무실에서 열린다고 밝혔다.

이번 전시회는 엔시티 위시가 그간 선보여온 콘텐츠와 세계관을 바탕으로 한국과 일본을 베이스로 활동 중인 동시대 작가 5인(카와시마 코토리, 히라야마 마사나오, 이미미, 박새한, 아지카진 매직월드)이 각자의 시선과 매체를 통해 새롭게 해석한 프로젝트다. 엔시티 위시만의 고유한 감성과 서사를 사진, 일러스트, 회화, 게임 등 다채로운 예술 언어로 만나볼 수 있다.

엔시티 위시의 세계관을 녹인 4컷 만화 ‘소원을 빌어줘! 초록별과 우주먼지새의 모험!’의 패브릭 북을 비롯해 관람객에게 다양한 영감을 전달할 수 있는 음악과 책도 준비됐다. 아울러 음악 큐레이션은 배우 심은경이 직접 참여했다. 이번 전시회는 별도의 사전 신청 없이 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

엔시티 위시는 정규 1집 ‘Ode to Love’로 발매 하루 만에 세 번째 밀리언셀러를 달성했다. 멜론 TOP100 3위∙HOT100 1위 피크 및 일간 28위(22일 기준)에 오르는 등 NCT WISH의 음원 차트 자체 최고 기록을 경신하며 높은 인기를 얻고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]