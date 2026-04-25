박보영, '19살차' 김희원과 첫 열애설…“이후 1년간 연락 안해, 너무 속상했다”

배우 박보영이 선배 배우 김희원과 열애설이 났던 상황을 언급했다.

25일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는 ‘금빛 우정은 핑계고’라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에는 디즈니+ ‘골드랜드’ 주역인 박보영, 김희원, 이광수가 게스트로 출연했다.



박보영은 김희원을 두고 “선배님은 너무 친해서 제 첫 열애설 상대”라고 언급해 유재석을 깜짝 놀라게 했다.

두 사람의 열애설은 2020년 지방 한 식당에서 목격담이 퍼지면서 불거졌다. 박보영은 당시 상황에 대해 “워낙 친한 사이라 ‘돌연변이’ 같이 했던 감독님이 지방에서 글을 쓰시고 계신다고 했다. 마침 저도 작품 활동을 쉬고 있는 상황이었기에 희원 선배님이 ‘가서 감독이랑 밥 먹고 오랜만에 얼굴 좀 보고 오자’고 해서 (감독님과) 같이 대게도 먹고 놀다 왔는데 둘이 간 것처럼 된 것”이라고 떠올렸다.



이어 “원래 이광수씨도 같이 가기로 했으나 일정이 안 맞아 둘만 가게 된 것이 오해를 불렀다”고 설명했다.

당시 소속사가 없던 박보영은 “처음에는 ‘웃기다’며 넘겼는데 기사가 나오자 주변 어르신들이 아버지께 ‘보영이 남자친구 나이가 너무 많은 것 아니냐’고 물어보셨다더라”라며 “어르신들은 기사만 보고 사실로 믿으실 수 있겠다는 생각에 팬카페를 통해 직접 해명하게 됐다”고 말했다.

김희원은 “태어나서 그렇게 많은 문자랑 전화를 받아본 건 처음이었던 것 같다. 우리 대표가 계속 전화를 하는 거다. 받았더니 공식 입장을 내야 한다더라. ‘아니라 그래’라고 했다. 사람들이 크게 믿는 것 같지도 않았다. 처음에도 문자가 ‘장난하냐?’. ‘너 죽인다’라는 문자가 왔다”고 말해 웃음을 불렀다.

이후 김희원은 미안한 마음에 1년 가까이 박보영에게 연락을 자제했다. 박보영은 “선배님이 미안해서 1년 동안 연락을 안 하셨는데 너무 속상했다”며 “결국 새벽에 참다못해 전화를 걸어 ‘우리 우정이 이것밖에 안 되냐’고 서운함을 토로했고, 그제야 선배님이 마음을 풀고 다시 만나게 됐다”고 했다.

박보영은 “열애설 이후 감독님에게서 장문의 문자가 왔다. ‘보영 씨 미안하다. 내가 좀 더 유명한 감독이었으면 같이 있었던 걸 알 텐데’라는 내용이었다”고 전했다.

박보영은 함께 나온 이광수에 대해 “광수 오빠가 그때 자존심 상한다고 했다. 평소에 훨씬 더 자주 만났는데도 열애설이 전혀 안 났다”고 했고 이광수는 “‘희원이 형도 그렇게 오해를 하는데 나는 아닌거야’라는 생각이 들었다”고 부연했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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