할리우드 스타 앤 해서웨이가 그룹 아이브 장원영에게 "너무 예쁘다"고 했다.

장원영은 24일 보그코리아 유튜브 채널에서 영화 '악마는 프라다를 입는다2' 주연 배우 메릴 스트리프와 앤 해서웨이를 인터뷰했다.

장원영은 두 사람을 만나자마자 유창한 영어로 "만나서 반갑다. 난 장원영이다"고 했다.

해서웨이는 "만나서 반갑다. 의상이 너무 귀엽다"고 화답했다. 장원영이 해서웨이 의상을 칭찬하자 해서웨이는 "감사하다. 오늘은 당신이 꼭 '앤디' 같다"고 했다. 앤디는 '악마는 프라다를 입는다' 시리즈 주인공으로 해서웨이가 맡은 배역이다.

본격적인 인터뷰가 이어진 뒤 해서웨이는 장원영이 영어 인터뷰를 해준 것에 감사 인사를 했다.

그는 "영어로 인터뷰 하는 게 분명 쉽지 않을 텐데 고맙게 생각한다. 우리는 아직 한국어를 배울 기회가 없었다"고 말했다.

이어 장원영 워피스 스타일링 사진이 공개되자 해서웨이는 "너무 예쁘다"고 칭찬했다. 스트리트 역시 "한 송이 꽃 같다"고 추어올렸다.

'악마는 프라다를 입는다2'는 오는 29일 개봉한다.

<뉴시스>

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