‘런닝맨’ 지예은, ♥바타 열애 인정…지석진 “내가 한몫했다”

댄서 비타와 열애를 인정한 방송인 지예은이 열애 공개 전 지석진과의 일화를 공개했다.

오는 26일 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 ‘팔자 따라 무한 적립’ 레이스 편으로 꾸며져 힌트를 차지하기 위한 멤버들의 치열한 경쟁이 펼쳐진다.



이날 방송에서 서로를 향한 애정을 점토로 표현하는 미션을 통해 멤버들은 예술혼을 불태우며 열정을 쏟아냈으나 시간이 지날수록 결과물은 예상과 전혀 다른 방향으로 흘러간다. 하하의 작품을 본 멤버들은 “800회 그만두고 싶나”, “인터넷 방송이야?”라며 격한 반응을 보인 가운데 양세찬을 표현한 작품이 단연 시선을 사로잡는다. 양세찬은 경악을 금치 못하다가도 ‘지예은 열애설에 입 댓 발 나온 양세찬’이라는 작품명에 묘한 만족감을 드러냈다. 하지만 그 과정에서도 씁쓸한 기색을 감추지 못한다.

지예은은 ‘구 썸남’ 양세찬의 속마음을 아는지 모르는지 남자친구와의 설레는 썸 에피소드를 풀어낸다. 이를 듣던 지석진은 과거 둘이 호흡을 맞췄던 ‘밀크쉐이크’ 안무 연습 당시를 회상하며 “내가 이런 예쁜 사랑에 한몫했다”라고 뿌듯함을 드러냈다.

하지만 지예은은 지석진의 눈치 없는 행동을 폭로해 지석진을 당황하게 만든다. ‘막내’의 열애설에 신난 멤버들의 질문 공세가 이어지자 지예은은 처음 손잡던 날의 회상부터 애칭까지 솔직하게 털어놓으며 사랑꾼 면모를 드러낸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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