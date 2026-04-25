여성 듀오 여동생, 오늘(25일) 신곡 '최애' 발매

여성 듀오 여동생이 청춘의 풋풋한 감성을 담은 신곡을 발매한다.

25일 발매하는 여동생의 신곡 '최애'는 내가 가장 사랑하는 대상을 향한 순수한 애정을 가감 없이 표현한 곡으로 내가 할 수 있는 모든 것으로 상대를 행복하게 해주고 싶은 솔직한 마음을 담아내며 여동생의 청춘 서사에 새로움을 더한다.

이번 곡은 멤버 소현이 단독 작사, 작곡을 맡아 진정성을 높였다. 앞서 공개된 미리 듣기와 티저 만으로도 팬들의 뜨거운 기대를 모았던 만큼 싱어송라이터로서 한층 깊어진 여동생의 음악적 역량을 확인할 수 있다.

여동생은 힘든 시간을 지나는 청춘을 향한 응원가 '초록 여름 매미', 내면의 자신을 위한 위로를 담은 'Take Off Your Glasses' 등 청춘의 다양한 단면을 노래해왔다. 이번에는 가장 순수한 마음을 간직하고 있는 청춘의 애정을 주제로 리스너들에게 기분 좋은 설렘을 선사할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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