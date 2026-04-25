배윤경, ‘칸 시리즈’ 달궜다…무대인사→핑크카펫으로 현지 관객 매료

사진=프레인TPC

배우 배윤경이 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌에 참석해 현지 관객을 만났다.

배윤경이 영화 '젠플루언서'로 지난 24일(현지 기준) 프랑스 칸에서 열린 ‘제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌(Cannes International Series Festival)’에 참석해 프레스 인터뷰와 무대인사, GV(관객과의 대화), 핑크카펫 등 공식 일정을 소화했다.

올해로 9회를 맞은 ‘칸 시리즈’는 프랑스 ‘칸 영화제(Cannes Film Festival)’가 전 세계 드라마를 대상으로 신설한 공식 행사다. 배윤경이 주연으로 출연한 ‘젠플루언서’가 비경쟁 부문 랑데뷰(RENDEZ-VOUS) 섹션에 공식 초청됐다.

이날 행사에서 배윤경은 먼저 프레스 인터뷰에 참석해 작품과 캐릭터에 대한 다양한 이야기를 진솔하게 전했다. 이어 월드 프리미어 상영에 앞서 진행된 무대인사와 GV에서는 관객과 가까이에서 소통하며 작품에 대한 깊이 있는 이야기를 나눴다.

마지막 일정으로 핑크카펫에 오른 배윤경은 단아한 헤어스타일과 부드러운 실루엣이 돋보이는 핑크빛 드레스로 등장했다. 팬들과 취재진의 뜨거운 환호에 미소로 화답하며 여유로운 애티튜드를 보여줬고, 함께한 감독 및 배우들과도 훈훈한 케미스트리를 드러내며 현장의 분위기를 빛냈다.

'젠플루언서'는 아이돌을 꿈꿨으나 절망적인 사고를 겪은 주인공 이진이 '젠플루언서' 시스템에 접속해 K-팝 아이돌 지나를 재탄생시키며 벌어지는 사건들을 그린 심리 서스펜스물이다. 배윤경은 깊은 내면의 상처를 가진 싱어송라이터 이진과 완벽하게 설계된 AI 지나 1인 2역을 맡아 상반된 매력을 그려냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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