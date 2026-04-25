루시 최상엽, ‘모자무싸’에 힘 더한다…OST ‘스타라이트’ 25일 발매

밴드 LUCY(루시) 메인 보컬 최상엽이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 압도적인 몰입감을 불어넣는다.

JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'의 두 번째 OST 'Starlight(스타라이트)'는 25일 오후 6시 발매된다.

'Starlight'는 세상의 비웃음과 차가운 시선 속에서도 흔들리지 않고 끝까지 나아가는 결연한 태도를 담은 록 트랙이다. 거친 밴드 사운드 위로 스스로의 가치를 증명해 나가는 묵직한 메시지를 녹여냈으며, 외부의 평가에 휩쓸리기보다 자신만의 기준으로 버텨내는 순간들을 감각적으로 그려냈다. 마침내 끝까지 남아 빛나는 존재가 되겠다는 서사가 시청자들에게 강렬한 카타르시스를 선사할 예정이다.

국내외 두터운 팬층을 자랑하며 밴드씬 최전선에서 막강한 존재감을 뽐내고 있는 대세 밴드 루시의 최상엽은 그간 폭넓은 음악적 스펙트럼과 압도적인 가창력을 입증해 왔다. 특유의 따뜻하면서도 단단한 음색, 탁월한 곡 해석력으로 큰 사랑을 받고 있는 만큼 이번 록 트랙에서도 최상엽만의 섬세하고 폭발적인 보컬 기량이 빛을 발할 전망이다.

시기와 질투 속에서 고군분투하며 스스로의 가치를 찾아가는 극 중 인물들의 서사에 최상엽만의 다이내믹하고 벅차오르는 감정선이 더해져 드라마와 완벽한 시너지를 이룰 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]