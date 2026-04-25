캣츠아이, 英 오피셜 싱글 톱100 2곡 동시 진입…코첼라 역주행 만끽

하이브 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’에 2곡을 동시에 올려놨다.

25일 공개된 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’ 최신 차트에 따르면 KATSEYE의 신곡 ‘PINKY UP(핑키 업)’이 24위에 올라 2주 연속 상위권에 안착했다. 이 곡은 지난 주 동차트에서 14위를 차지해 팀 자체 최고 성적(14위)을 경신한 바 있다.

‘Touch’는 이번 주 ‘오피셜 싱글 톱 100’에 88위로 첫 진입했다. 음원이 발매된 지 약 1년 9개월 만이다. 신곡의 인기와 더불어 최근 진행된 캣츠아이의 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대가 입소문을 타며 기존 곡들까지 역주행 조짐을 보이고 있다.

스포티파이에서도 강세가 꾸준하다. ‘PINKY UP’이 스포티파이 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 44위, ‘위클리 톱 송 USA’에서는 34위에 올랐다. 작년 6월 발매된 라틴 팝 트랙 ‘Gabriela(가브리엘라)’는 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 101위에 자리해 44주 연속 차트인에 성공했다.

‘PINKY UP’은 강렬한 퍼커션과 베이스, 신스 사운드가 어우러진 에너제틱한 곡이다. 지금 이 순간에 몰입해 자신감 있게 나아가겠다는 메시지가 가사에 담겼다. 새끼손가락을 치켜드는 포인트 안무도 인기를 끌고 있는 이 곡은 앞서 미국 빌보드 ‘핫 100’에 28위로 직행했다.

캣츠아이는 25일 서울 모처에서 팬사인회를 시작으로 음악방송 출연 등 본격적인 한국 활동에 돌입한다. 아티스트의 뛰어난 무대 역량을 극대화해 보여주는 한국 음악방송 특유의 역동적인 카메라 워킹과 화려한 연출이 글로벌 음악 팬들의 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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