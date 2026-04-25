골프 유망주에게 기회&지역 경제활성화…체육공단, 유소년 골프대회 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 제64회 스포츠 주간(4월 마지막 주)을 맞이해 유소년 골프 저변 확대와 지역 경제 활성화를 위한 유소년 골프 대회를 개최했다.

체육공단은 지난 2024년 한국프로골프협회(이하 KPGA)와 체결한 ‘골프 대중화 및 골프 산업 활성화를 위한 업무협약’을 기반으로 지난 24일 체육공단이 운영하는 친환경 골프장인 ‘에콜리안 제천’에서‘2026 KPGA 주니어리그 정규 토너먼트 1회 with KSPO’를 개최했다.

사진=국민체육진흥공단 제공

스포츠주간을 맞아 체육공단이 운영하는 체육시설 인프라를 활용해 골프 유망주들에게 경기 기회를 제공하고, 나아가 대회를 통한 지역 경제 활성화를 꾀하고자 마련됐다. 이번 대회에는 60여 명의 선수를 비롯해 가족, 대회 관계자 등 300여 명이 함께했다. ‘정규 9홀 스트로크 플레이’와 부모가 직접 캐디로 참여하는 ‘가족 참여형’ 경기 방식의 특색 있는 진행으로 눈길을 끌었다.

체육공단 관계자는 “이번 대회는 스포츠주간을 맞아 유소년 선수들이 꿈을 응원할 수 있는 매우 뜻깊은 대회”라며 “앞으로도 지역 사회와 상생 발전할 수 있는 다양한 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.

사진=국민체육진흥공단 제공

현장에 참석한 KPGA 관계자도 “체육공단의 적극적인 후원이 골프 유소년 양성에 큰 도움이 됐다”며 “앞으로도 대한민국 골프의 미래를 위한 다양한 협력을 이어갈 것”이라고 전했다.

대회 참가자들에게는 지역 경제 활성화를 위해 제천시 내 숙박시설과 식당가 등에서 사용할 수 있는 소정의 지역 상품권이 제공됐다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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