어린이 작가들의 ‘유기견·유기묘 그림’ 전시회 보러볼까

청담플래뮤미술학원과 KOC가 진행하는 ‘유기견·유기묘 어린이 그림 전시회’ 포스터. 카이스트동문혁신창업생태계모임 제공

어린이 작가들이 그린 유기견·유기묘 그림 전시회가 열린다. 청담플래뮤 미술학원과 카이스트 동문 혁신창업생태계 모임 KOC가 공동 개최하는 ‘The Things I Once Loved(부제: Paws & Hearts - 작은 생명을 기억하며)’다.

유기견·유기묘 보호에 대한 사회적 관심을 환기하고 생명 존중의 가치를 나누기 위한 이번 전시회는 두 차례에 걸쳐 진행된다.

청담플래뮤미술학원이 주관하는 1차 전시는 24~26일 서울 강남구 유민아트뮤지엄에서, 2차 전시는 KOC 주관으로 다음달 11~15일 판교 기업지원허브 내 경기창조경제혁신센터에서 펼쳐진다.

주최 측은 “어린이들이 유기견·유기묘를 따뜻한 시선으로 바라보며 그 의미를 그림으로 표현한 작품들”이라며 “아이들은 작품을 통해 예쁘니까 사고, 힘들어서 버리는 문화가 아닌 함께이기에 끝까지 책임지는 올바른 반려동물 문화를 만들어야 한다는 것을 순수한 예술의 언어로 전달한다”고 설명했다.

‘유기견·유기묘 어린이 그림 전시회’ 전시장에서 관람객들이 작품을 감상하고 있다. 카이스트동문혁신창업생태계모임 제공

이번 전시회는 관람객 대상으로 유기견보호단체 기부 활동을 진행한다. 2차 전시 기간 중인 다음달 13일에는 ‘펫테크 스타트업 대상의 KOC 오픈 IR’도 진행한다. 경기창조경제혁신센터 후원 아래 반려동물 분야의 유망 스타트업을 발굴해 투자 유치 및 기업 성장을 지원한다.

이현정 청담플래뮤미술학원장은 “어린이들이 유기견과 유기묘를 주제로 한 작품 활동을 통해 생명에 대한 책임감과 공감의 가치를 자연스럽게 느끼도록 했다”며 “아이들의 순수한 시선이 유기동물 보호에 대한 사회적 관심으로 이어지기를 바란다”고 말했다.

권재중 KOC 회장은 “아이들의 따뜻한 마음이 담긴 그림 전시가 펫테크 스타트업 생태계와 연결돼 사회적 임팩트를 확산시키는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 기술과 예술, 공익이 결합한 혁신적인 사회공헌 활동을 지원하겠다”고 전했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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