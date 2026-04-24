프로농구 DB, 김주성 감독과 결별… 후임 사령탑 선임 절차 착수

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프로농구 DB가 김주성 감독과의 계약을 연장하지 않기로 했다.

24일 DB에 따르면 구단은 올 시즌을 끝으로 계약이 만료되는 김 감독과 동행하지 않기로 했다. 진경석 코치, 박지현 코치, 이정현 코치도 팀을 떠난다.

김 감독은 2002년 TG(DB 전신)에 입단한 뒤 2018년까지 한 팀에서만 뛴 원클럽맨이다. 은퇴 이후 코치로도 DB에서 했다. 2022~2023시즌 감독 대행을 거친 뒤 2023~2024시즌 정식 감독으로 부임했다. 당시 DB는 김 감독 지휘 아래 2023~2024시즌 6년 만이자 통산 6번째 정규리그 우승을 달성했다. 하지만 4강 플레이오프(PO)에서는 KCC에 1승3패로 밀려 탈락했다.

지난 시즌 7위에 그쳤던 DB는 올 시즌 정규리그 3위로 봄농구에 복귀했다. 하지만 KCC에 3연패를 당하며 6강 PO에서 고개를 숙였다.

DB는 새로운 감독 선임 절차에 바로 돌입할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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