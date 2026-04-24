말왕, “내 아내” 깜짝 공개…혼인신고 사실 뒤늦게 알려져

사진 = 말왕 SNS 계정

유튜버 말왕(본명 유태양)의 혼인신고 소식이 알려지며 이목이 집중되고 있다.

말왕은 24일 자신의 SNS에 “내 아내”라는 문구와 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 꽃과 풍선, 캔들로 꾸며진 로맨틱한 공간이 담겼다. 하늘색 소파 앞 테이블 위에는 핑크빛 장미 꽃다발과 액자 사진들이 놓여 있고, 주변에는 꽃잎과 캔들이 더해져 기념일 분위기를 연출했다. 특히 ‘Happy Anniversary’라는 문구와 함께 커플 사진이 곳곳에 배치돼 눈길을 끌었다.

이와 함께 말왕은 자신의 SNS 프로필에 ‘TY&YK’라는 이니셜을 추가해 궁금증을 더했다. 이는 본명 유태양의 이니셜 ‘TY’와 함께 배우자로 알려진 김유경의 이니셜 ‘YK’를 의미하는 것으로 보인다.

이후 상대가 모델 겸 인플루언서 김유경으로 알려지면서 관심은 더욱 커졌다. 김유경은 약 28만 명의 팔로워를 보유한 프리랜서 모델로 활동 중이다. 그는 자신의 SNS를 통해 지난해 9월 작성된 혼인신고서를 공개하며 결혼 사실을 알렸다.

한편 말왕은 운동 콘텐츠를 중심으로 활동하며 꾸준한 자기관리와 탄탄한 체격으로 인기를 얻고 있으며, 최근에는 다양한 예능 프로그램에도 출연하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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