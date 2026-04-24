원헌드레드 “본안 남았다”…더보이즈 9인 가처분 인용에 반박

그룹 더보이즈. 원헌드레드 제공

그룹 더보이즈 멤버 9인의 전속계약 효력 정지 가처분 인용 결정을 두고 소속사 측이 “아직 본안 판단이 남아 있다”며 입장을 내놓았다. 법원의 판단을 둘러싸고 양측의 해석이 엇갈리며 향후 법적 공방이 이어질 전망이다.

소속사 원헌드레드 레이블은 24일 법률대리인을 통해 “가처분 결정은 본안 판결 이전의 임시적 조치일 뿐 최종 판단이 아니다”라고 밝혔다. 이어 “이번 결정이 전속계약 해지의 적법성을 확정한 것은 아니며, 본안 소송에서 결과는 달라질 수 있다”고 강조했다.

법률대리인 현동엽 변호사는 “상대 측이 이를 최종 승소처럼 발표하는 것은 대중과 팬들을 오도할 수 있다”며 “재판부의 판단은 존중하지만 절차가 신속하게 진행된 만큼 당사 핵심 자료와 반박 논거가 충분히 검토되지 못했다”고 주장했다. 또한 “이의신청을 통해 충분한 심리를 거쳐 사실관계를 밝히겠다”고 밝혔다.

정산금 문제에 대해서도 구체적인 입장을 내놨다. 원헌드레드는 “당사는 전속계약 체결 시 11인의 멤버에게 1인당 15억원, 총 165억원을 이미 지급했다”며 “9인의 멤버들이 주장하는 미지급 정산금의 합계는 약 16억6000만원으로 그들에게 이미 지급된 135억원에서 이를 차감하더라도 약 118억원이 남는다. 법적 판단을 통해 정산받은 것이 없다는 주장이 뒤집힐 가능성이 얼마든지 존재한다”고 설명했다.

또한 소속사는 이번 결정이 K팝 산업 전반에 미칠 영향을 우려하며 “선급금 수령 이후 계약 해지를 둘러싼 분쟁이 확대될 경우 아티스트와 소속사 간 신뢰 구조가 흔들릴 수 있다”고 강조했다.

앞서 더보이즈 9인 측은 지난 23일 법원을 통해 전속계약 효력 정지 가처분 인용 결정을 받았다고 밝히며, 계약 해지의 적법성을 인정받았다고 했다. 양측의 입장이 정면으로 엇갈리면서 향후 본안 소송 결과에 이목이 집중되고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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