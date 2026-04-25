빅뱅, 코첼라→8월 투어·SNS 오픈…‘20주년 대축제’ 본격 시동

그룹 빅뱅(왼쪽부터 대성, 지드래곤, 태양). 지드래곤 SNS 캡처

데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅을 향한 글로벌 팬들의 관심이 어느 때보다 뜨겁게 달아오르고 있다. 코첼라 무대에서의 압도적인 퍼포먼스를 시작으로 월드투어 소식, 공식 소통 채널 개설까지 이어지며 ‘20주년 대축제’가 본격적인 확장 국면에 들어선 분위기다. 한 시대를 대표해온 이들의 귀환이 다시 한 번 K-팝 시장 전반을 흔들고 있다는 평가도 나온다.

빅뱅은 지난 24일 소속사 YG엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 오는 8월 진행 예정인 ‘2026 월드 투어’ 티저 포스터를 공개했다. 강렬한 타이포그래피로 구성된 이번 포스터는 빅뱅 특유의 감각적인 무드를 담아내며 팬들의 기대감을 끌어올렸다.

이번 투어는 2017년 ‘LAST DANCE’ 이후 약 9년 만에 빅뱅 이름으로 진행되는 단독 월드투어라는 점에서 의미가 크다. 특히 최근 미국 코첼라 무대에서 보여준 완성도 높은 퍼포먼스 이후 공개된 일정인 만큼 글로벌 팬들의 관심은 최고조에 달하고 있다.

빅뱅 월드투어 티저 포스터. YG엔터테인먼트 SNS 캡처

빅뱅은 공연뿐 아니라 팬 소통에도 적극적으로 나서고 있다. 지난 21일, 데뷔일인 8월 19일을 상징하는 오후 8시 19분에 맞춰 글로벌 팬 플랫폼에 공식 커뮤니티를 개설하고 새로운 SNS 채널도 동시에 오픈했다. 소속사는 “20주년을 팬들과 함께 의미 있게 완성하기 위한 멤버들의 의지가 반영된 결정”이라고 설명했다.

공식 채널을 통해 공개된 첫 콘텐츠는 팀의 새로운 로고 모션 영상이었다. ‘BIGBANG’과 ‘20TH ANNIVERSARY’가 결합된 영상은 향후 활동에 대한 기대감을 한층 끌어올렸고, 코첼라 현장에서 촬영된 멤버들의 뒷모습 사진도 함께 공개되며 팬들의 감정을 자극했다.

앞서 빅뱅은 지난 12일과 19일(현지시간) 미국 인디오에서 열린 세계 최대 음악 축제 ‘2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대에 올라 약 67분간 히트곡과 솔로 무대를 선보이며 강렬한 존재감을 입증했다.

해외 주요 매체들의 반응도 뜨거웠다. 경제지 포브스는 빅뱅을 “K팝의 황제”로 표현하며 K팝 산업의 기반을 만든 그룹이라고 평가했고, 빌보드는 이들의 무대를 코첼라 최고의 순간 중 하나로 꼽으며 “K팝 황금기로 관객을 이끌었다”고 호평했다. LA타임스 역시 “K팝에서 가장 영향력 있는 그룹 중 하나”라며 현장의 열기를 조명했다.

코첼라 무대를 성공적으로 마친 빅뱅은 오는 8월 월드투어를 통해 다시 한 번 글로벌 무대에 나선다. 20주년을 기점으로 시작된 이들의 새로운 여정이 어떤 기록을 이어갈지 관심이 집중되고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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