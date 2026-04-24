신영균재단, 안성기 뜻 잇는다…‘신언식 이사장·이정재 이사’ 선임

배우 이정재. 뉴시스

故 안성기 이사장의 별세 이후 공석이었던 신영균예술문화재단 수장 자리에 새 인물이 선임되며 예술계 지원 사업의 새로운 출발이 예고됐다. 신영균예술문화재단이 체제 정비에 나서며 운영 방향에도 변화가 기대된다.

재단은 최근 신언식 JIBS 회장을 신임 이사장으로 선임했다고 밝혔다. 이 자리는 지난 1월 안성기 이사장의 별세 이후 비어 있던 자리다.

이와 함께 배우 이정재는 재단의 신임 이사로 합류했다. 안성기와 생전 각별한 인연을 이어온 그는 장례 당시 상주를 맡기도 했던 것으로 알려져 이번 합류에 더욱 의미를 더한다.

신언식 신임 이사장은 “한국 영화계의 큰 어른이었던 안성기 이사장의 뜻을 이어 예술인 지원을 확대하고 건강한 예술 생태계를 만드는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이정재 역시 “안성기 선배의 유지를 받들어 선배가 헌신한 예술인재 육성 지원사업에 봉사할 수 있는 기회가 주어진 것에 책임감과 보람을 느낀다”고 전했다.

재단 측은 “새로운 운영 체제 출범을 계기로 영화와 연극 등 다양한 분야의 젊은 예술인을 지원하는 기존 사업을 지속하는 한편, 공익재단으로서의 역할을 더욱 충실히 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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