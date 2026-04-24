[내야외야] 김광현의 따뜻한 마음, 선수단에게 푸드트럭과 커피차 선물

사진=SSG 랜더스 제공

박성한. 사진=SSG 랜더스 제공

오태곤과 최정. 사진=SSG 랜더스 제공

재활 중인 김광현(SSG)이 팀 동료들을 위해 따뜻한 마음을 전했다. 24일 동료들에게 푸드트럭과 커피차를 깜짝 선물했다.

김광현은 지난 달 27일 어깨 수술 후 약 한 달간 일본에서 재활을 무사히 마치고 귀국했다. 해당 선물은 한국에 돌아오자마자 선수단을 위해 직접 준비한 것으로 전해졌다.

이날 인천SSG랜더스필드에는 훈련 시작 전 선수단이 든든하게 식사할 수 있도록 커피차와 푸드트럭이 운영됐다. 총 300인분 규모의 음식과 음료가 제공됐다. 모든 메뉴는 김광현이 직접 선정했다. 평소 선수단이 가장 좋아하는 음식인 불초밥을 비롯해 다양한 음료가 차려졌다.

김광현은 “올 시즌 동료들과 그라운드에서 함께 땀 흘리지 못해 미안한 마음이 가장 크다. 비록 떨어져 있지만 밖에서도 항상 우리 팀을 응원하고 있다는 걸 전하고 싶었다. 든든하게 먹고 힘냈으면 좋겠다. 나 역시 건강한 모습으로 다시 마운드에 오를 날을 위해 묵묵히 내 몫을 다하며 준비하겠다”고 고마움을 표했다.

선수단을 대표해 주장 오태곤은 “광현 선배의 깜짝선물 덕분에 훈련 전부터 선수단 분위기가 정말 밝아졌다. 밖에서도 늘 우리를 먼저 생각해 주시는 만큼, 선수들도 하나로 뭉쳐 더 좋은 경기력을 보여드리겠다”며 감사의 뜻을 전했다.

내야수 박성한은 “안 그래도 초밥이 먹고 싶었는데, 계속된 원정 경기로 인해 못 먹고 있었다. 그래서 오늘 너무 맛있게 먹었고 기분 좋게 하루를 시작할 수 있었다. 선배님의 응원에 힘입어 계속해서 좋은 경기 보여드릴 수 있도록 하겠다”고 전했다.

한편 SSG 선수단과 팬들은 지난 14일 김광현의 빠른 쾌유를 기원하며 직접 롤링페이퍼 유니폼을 제작하고 응원 로고볼을 남긴 ‘KK 그라운드’를 인천SSG랜더스필드 내에 조성했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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