현아, 살 오른 모습 논란에 직접 해명…“건강하게 운동 중, 제 걱정 마세요”

사진 = 현아 SNS 계정

가수 현아가 건강한 근황을 직접 전하며 최근 사진에 대한 반응에 대해 입장을 밝혔다.

현아는 24일 자신의 SNS에 “저는 건강하게 운동도 열심히 하면서 체중조절도 아주 잘하고 있다. 제 걱정 마라”는 글을 게재했다.

앞서 지난 23일 방송인 장성규는 자신의 SNS에 “테니스 천재 탄생”이라는 글과 함께 용준형, 현아 부부와 테니스를 즐기는 모습을 공개했다. 해당 사진 속 현아가 이전보다 다소 달라진 모습으로 보이면서 온라인상에서 다양한 반응이 이어졌다.

이에 현아는 직접 근황을 전하며 해명에 나선 것으로 보인다. 그는 함께 기사 캡처 이미지를 올리기도 했는데, 해당 기사에는 다이어트 중인 현아가 남편 용준형, 장성규와 테니스를 치는 모습이 담겼다.

한편 현아는 2024년 용준형과 결혼했다. 이후 지난해 체중 변화로 임신설에 휩싸였으나 당시 소속사는 이를 부인했고, 현아는 이후 다이어트를 선언하며 꾸준히 관리 중인 근황을 전해왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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