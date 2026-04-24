박봄, 이민호 향한 팬심 또 드러내…“많이 보고 싶어요”

사진 = 박봄 SNS 계정

그룹 2NE1 출신 가수 박봄이 배우 이민호를 향한 꾸준한 관심을 이어갔다.

박봄은 24일 자신의 SNS에 “이민호에게 보내는 편지”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 환하게 미소 짓는 박봄의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

그는 “안녕? 나는 봄이야, 잘 지내고 있어요?’라며 “이렇게나마 편지를 써요”라고 글을 시작했다.

이어 “친한 척하고 싶어요, 많이 보고 싶어요”라며 "사는 게 힘들진 않죠? 저는 민호를 보면서 힘내면서 살고 있어요”라고 전했다. 끝으로 “민호미도 파이팅”이라고 덧붙였다.

앞서 박봄은 2024년 9월 배우 이민호와의 열애를 주장해 화제를 모은 바 있다. 당시 이민호 측은 “개인적 친분이 없다”는 입장을 밝히며 해프닝으로 일단락됐지만, 이후에도 박봄이 지속적으로 이민호를 언급하면서 관심이 이어지고 있다.

한편 박봄은 2NE1 투어 활동 중 건강상의 이유로 활동을 중단하고 현재 휴식기를 보내고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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