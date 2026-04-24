쥬얼리 출신 이지현, 자기관리 끝판왕…홈트로 드러난 탄탄 몸매 [스타★샷]

사진 = 이지현 SNS 계정

쥬얼리 출신 이지현이 꾸준한 자기관리 일상으로 눈길을 끌었다.

이지현은 24일 자신의 SNS에 “운동을 안 하면 바로 티가 나는 나이예요. 어제 오픈까지 정신없이 달리느라 운동을 못했더니 어제 허리가 끊어지게 아파서 잠을 못 자겠더라구요”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

이어 “아침 일찍 아이들 학교 등교시키고 코어 운동하고 출근합니다아. 피드 보신 분들 놀러오세요. 모든 미용인분들 너무너무 존경합니다”라며 일상과 함께 각오를 전했다.

공개된 영상에는 이지현이 집에서 바벨 원판을 활용해 홈트레이닝을 진행하는 모습이 담겼다. 운동에 집중해 동작을 이어가는 모습에서는 꾸준한 자기 관리와 철저한 루틴이 고스란히 느껴진다.

사진 = 이지현 SNS 계정

특히 힘을 주는 순간 드러나는 탄탄한 복근과 팔 근육은 오랜 시간 이어온 운동 습관을 짐작하게 하며 시선을 모았다. 집이라는 공간에서도 흐트러짐 없이 운동에 몰입한 모습이 인상적이다.

한편 이지현은 미용 국가고시 실기 시험에 합격한 사실을 전하며 화제를 모은 바 있다. 최근에는 새로 오픈하는 미용실에서 새로운 시작을 예고했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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