SOOP, ASL 시즌21 8강 돌입…레전드 맞대결 성사

ASL 시즌21 8강 대진표 이미지. SOOP 제공

스타크래프트 레전드들이 총출동하는 ASL 시즌21이 8강에 돌입한다. 치열한 토너먼트 대진이 확정되며 본격적인 우승 경쟁이 시작된다.

SOOP은 오는 27일부터 ‘구글 플레이 ASL 시즌21’ 8강 1주차 경기를 진행한다고 24일 밝혔다.

ASL은 스타크래프트: 리마스터로 펼쳐지는 e스포츠 리그로, 올해로 11주년을 맞은 장수 대회다. 이번 시즌 역시 구글 플레이가 공식 스폰서로 참여해 개막 이후 꾸준한 화제를 모으고 있다.

앞서 16강 2주차 경기 결과, 이제동(Z), 이영호(T), 신상문(T), 이재호(T)가 8강에 합류했다. 기존 진출자인 박상현(Z), 조일장(Z), 윤수철(P), 장윤철(P)까지 더해 총 8명이 토너먼트에 나선다.

조 추첨을 통해 확정된 8강 대진도 관심을 모은다. 27일 오후 7시 1경기에서는 박상현과 조일장이 맞붙는다. 저그 동족전 특유의 빠른 템포 속에서 초반 빌드 싸움과 교전이 승부를 가를 전망이다. 이어 28일에는 신상문과 윤수철이 대결을 펼친다. 두 선수 모두 이변을 일으키며 올라온 만큼 상승세를 이어갈 주인공에 이목이 쏠린다.

다음 주 경기 역시 빅매치가 이어진다. 5월 4일에는 이제동과 이재호가 맞붙어 공격적인 플레이와 안정적인 운영의 대결을 예고했다. 5일에는 장윤철과 이영호가 격돌하며, 과거 ASL 시즌8 결승전의 리매치로 팬들의 기대를 모은다.

8강은 싱글 토너먼트 방식으로, 맵 밴 이후 5판 3선승제로 진행된다. 승리한 선수들은 5월 11일과 12일 열리는 4강에 진출한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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