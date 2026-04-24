거미, 둘째 득녀 소감 속 ‘딸바보’ 면모…“♥조정석도 행복” (더시즌즈)

사진 = KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’

가수 거미가 출산 이후 오랜만에 ‘더시즌즈’를 통해 근황을 전한다.

24일 방송되는 KBS2뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 거미를 비롯해 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연해 다채로운 무대를 선보인다.

거미는 최근 둘째를 출산한 뒤 ‘더 시즌즈’를 찾아 반가움을 더한다. 그는 득녀 소감으로 “너무 예쁘다. 말도 못 한다”며 남다른 애정을 드러냈고, “그분도 행복해한다”고 전하며 남편 조정석의 반응도 함께 언급했다.

사진 = KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’

이어 거미의 대표곡 ‘봄처럼 넌’을 함께한 세븐틴 승관이 등장해 반가운 만남을 이어간다.콘서트에서 세븐틴 커버 무대를 한 적 있다는 성시경에 승관 또한 해당 영상을 봤다며 반색한다. 성시경은 질색하며 “그런 거 보지 마라. GD 무대도 했었는데 GD가 댓글 달아서 너무 창피했다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

사진 = KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’

포레스텔라는 ‘더 시즌즈’ 첫 출연에 감격하며 성시경에게는 남다른 팬심을 표한다. 고우림은 “성시경 선배님 ‘킬링보이스’ 7500만 뷰 중 1000뷰는 제가 봤을 것”이라며 열혈 팬임을 인증하고, 조민규는 촬영 내내 높은 텐션으로 분위기를 끌어올렸다.

포레스텔라는 “크로스오버 그룹으로서 틀을 깨는 공연을 만들고 싶었다”라며 자신들만의 정체성이 깃든 무대 이야기를 전한다. 특히 포레스텔라의 한 공연 사진을 접한 성시경은 경악을 금치 못하고, 얼마 전 전역한 고우림 또한 “내가 군대 간 동안 우리 형들이 저러고 있더라”라며 복잡한 심정을 고백한다.

한편 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’은 24일 밤 11시 10분 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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