붐, 또 경사 터졌다…둘째 딸 품에 안아

사진 = 뉴시스

방송인 붐이 두 딸을 품에 안으며 ‘두 딸 아빠’가 됐다.

24일 소속사 티엔엔터테인먼트에 따르면 붐의 아내는 이날 오전 9시 38분께 2.74kg의 건강한 여아를 출산했다. 산모와 아이 모두 건강한 상태인 것으로 전해졌다.

소속사는 “새 가족을 맞이한 붐 부부에게 많은 응원 부탁드린다”라고 밝혔다.

붐은 앞서 2024년 3월 첫째 딸을 품에 안으며 아버지가 됐다. 당시 그는 여러 방송을 통해 “너무 눈물이 난다”, “아빠 붐인데 훌륭한 아빠가 아닐 수는 있어도 좋은 아빠가 되도록 노력하겠다” 는 소감을 전하며 남다른 애정을 드러낸 바 있다.

또한 지난해 12월 열린 ‘KBS 연예대상’에서 ‘올해의 예능인상’을 수상한 자리에서 “둘째가 뱃속에서 잘 자라고 있다”고 언급하며 둘째 임신 소식을 전해 화제를 모았다.

한편 붐은 2022년7세 연하의 비연예인 아내와 결혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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