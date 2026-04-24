결혼정보회사 듀오, 일정 기간 무제한 매칭 ‘기간형 상품’ 도입

사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 기간형 기반의 신규 매칭 상품을 선보이며 서비스 경쟁력 강화에 나섰다고 24일 밝혔다.

듀오에 따르면 해당 상품은 일정 기간 동안 횟수 제한 없이 만남을 제공하는 구조를 도입해 기존 횟수형 중심 서비스에 변화를 준 것이 특징이다.

이번 신상품은 초기 3회 만남 이후 별도 계약을 통해 1년간 무제한 매칭을 제공하는 방식으로 운영된다. 횟수에 제한을 두지 않아 고객이 보다 자유롭게 인연을 탐색할 수 있도록 설계됐다.

결혼정보업계에서는 최근 기간형 상품이 주요 서비스 형태로 빠르게 자리 잡고 있다. 단기간 내 다양한 만남을 원하는 고객이 늘어나면서 단순 횟수 중심에서 기간 중심으로 서비스 구조가 변화하는 추세다.

듀오 역시 이러한 흐름에 발맞춰 상품 포트폴리오를 확대했다. 특히 2025년 매출 483억 원을 기록하며 성장세를 이어온 가운데 고객 요구에 대응하는 유연한 상품 전략이 중요해졌다는 판단이다.

이번 상품은 다양한 만남 기회를 통해 인연 탐색의 폭을 넓히는 동시에 시간 효율성을 높일 수 있는 점에서 의미가 있다. 적극적인 활동을 원하는 고객층에게 적합한 선택지가 될 것으로 기대된다고 업체 측은 전했다.

신규 기간형 상품은 4월 24일부터 본격 판매되며 노블레스, 프라우드, 오블리주 등 주요 프로그램에 적용된다. 일부 특화 프로그램은 제외되지만 핵심 서비스 라인업 중심으로 운영된다.

듀오 관계자는 “고객들이 자신의 상황에 맞는 방식으로 서비스를 선택할 수 있도록 다양한 상품 구성을 마련하고 있다”며 “앞으로도 변화하는 시장 흐름에 맞춰 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 듀오는 1995년 설립 이후 약 5만 명 이상의 결혼 성사를 이끌어온 기업으로 데이터 기반 매칭 시스템과 전문 커플매니저 운영을 통해 안정적인 결혼정보 서비스를 제공하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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