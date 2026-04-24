변우석♥아이유, 사고 후 달라진 눈빛…애정 온도 상승

21세기 대군부인 스틸컷. MBC 제공

교통사고라는 극적인 위기를 함께 넘긴 뒤 아이유와 변우석 사이에 묘하게 달라진 감정선이 포착되며 두 사람의 관계가 새로운 국면을 맞는다.

24일 방송되는 MBC ‘21세기 대군부인’ 5회에서는 사고 후 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 감정이 한층 더 깊어지며 로맨스의 온도가 상승할 예정이다.

앞서 성희주는 어린 왕 이윤(김은호 분)과 함께 드라이브에 나섰다가 차량 브레이크 이상으로 통제 불가능한 상황에 놓이며 생명의 위기를 맞았다.

질주하는 차량을 막기 위해 고군분투하던 순간, 이안대군이 자신의 차로 이를 몸으로 막아 세우며 극적으로 상황을 수습했다. 위기 속에서 마주한 이안대군의 모습은 성희주에게 이전과는 다른 감정을 남겼다.

이 가운데 공개된 스틸컷에는 사고 이후 병원에서 다시 마주한 성희주와 이안대군의 모습이 담겼다. 어깨 부상을 입은 이안대군을 바라보는 성희주의 얼굴에는 미안함과 걱정이 동시에 묻어나고, 이를 바라보는 이안대군 역시 한층 부드러운 눈빛으로 그녀를 안심시키며 묘한 설렘을 자아낸다.

서로를 향한 시선과 조심스러운 거리감 속에서 두 사람은 이전보다 한층 가까워진 분위기를 형성하며 ‘완성 커플’다운 케미를 드러낸다. 사고를 계기로 서로의 진심을 확인하게 된 이들의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 집중된다.

특히 이안대군은 이번 사건 이후 성희주를 지키기 위한 보호 본능을 더욱 강하게 드러낼 전망이다. 과거 소중한 사람들을 잃었던 기억이 있는 만큼, 성희주에 대한 그의 경계심과 책임감은 더욱 짙어질 것으로 보인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]