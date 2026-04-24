BYC 개리야스, 부산에 뜬다… “댕댕이 최신 패션템 보러온나”

24일 개막하는 케이펫페어 부산에서 최초 공개되는 BYC 개리야스 산책 시리즈. BYC 인스타그램 갈무리

국민내의 기업 BYC의 반려동물 패션 브랜드 ‘개리야스’가 부산에서 신제품을 최초 공개한다.

BYC는 이날부터 부산 벡스코에서 열리는 반려동물산업박람회 2026 케이펫페어(K-PET FAIR) 부산에 참가해 올해 봄·여름(S/S) 시즌 ‘개리야스 산책시리즈’를 전국 최초로 선보인다고 24일 밝혔다. 이날 개막한 케이펫페어 부산은 26일까지 사흘간 부산 벡스코 2전시장에서 열린다.

하네스 조끼, H형 하네스, 리드줄 등으로 구성된 개리야스 산채 시리즈는 반려견과 야외 활동이 늘어나는 시즌 겨냥해 쾌적한 착용감과 활동성을 동시에 고려한 디자인으로 눈길을 끈다. ‘할매니얼’ 트렌드를 반영한 모드팝 플라워 패턴은 반려견을 산책길 패셔니스타로 만들어준다.

BYC 개리야스 부스에 산책 시리즈 신제품들이 진열돼 있다. BYC 제공

기능성도 확실하게 챙겼다. 하네스 조끼는 이중잠금 설계와 기도압박 분산 구조 및 3D 에어메시 소재 사용으로 안전하면서도 시원한 외출을 돕는다. H형 하네스도 앞섬방지고리, 곡선버클구조, 4중클립조정으로 강아지가 편하게 걸을 수 있도록 배려했다.

손잡이 쿠션과 360도 회전고리, 배변봉투 고리가 구비된 리드줄은 보호자의 손이 되어준다. 곱창밴드는 반려견과 보호자의 커플룩을 완성하는 포인트 아이템이다.

이 같은 신제품에 더해 개리야스의 여러 패션템 베스트셀러들이 준비된 가운데 현장 방문객을 위한 다양한 혜택이 마련됐다. 제품 구매 시 친환경 개리야스 리유저블백을 증정하고, 4만원 이상 구매 시 쿨스카프, 6만원 이상 구매 시 로고 양말, 10만원 이상 구매 시 개리야스 금/은 런닝을 제공한다. 모든 사은품은 중복 적용이 가능하다.

케이펫페어 부산에 참가하는 BYC 개리야스 부스 전경. 산책 시리즈 신제품 및 베스트셀러 제품들을 만날 수 있다. BYC 제공

아울러 BYC 인스타그램 팔로우 인증 시 1000원 즉시 할인 혜택을 제공하고, 반려견과 함께 특별한 순간을 남길 수 있는 포토박스를 무료로 운영한다.

BYC 관계자는 “케이펫페어 부산을 통해 새롭게 선보이는 개리야스 산책시리즈를 가장 먼저 소개하게 돼 뜻깊다”며 “다양한 혜택과 즐길 거리를 준비한 만큼 많은 관람객들이 방문해 특별한 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

세계비즈앤스포츠월드와 도그어스플래닛이 유기동물 입양 활성화를 위해 슈퍼모델과 유기견이 함께 런웨이를 펼치는 ‘리홈 런웨이(Re Home Runway)’를 개최합니다. 이날 행사에서 반려견과 함께 런웨이 무대를 경험할 반려가족을 모집합니다. 참여를 원하시는 분은 QR코드를 확인해주세요.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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