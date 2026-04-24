차주완 팬미팅 7분만 매진…‘찻잔반 생일파티’ 열기 폭발

차주완 팬미팅 포스터. 블리츠웨이 제공

배우 차주완이 생일을 맞아 팬들과 직접 만나 특별한 시간을 나누는 단독 팬미팅을 개최하는 가운데 전석 매진으로 뜨거운 인기를 입증했다.

24일 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트에 따르면 차주완은 오는 5월 10일 서울 강남구 성암아트홀에서 단독 팬미팅 ‘찻잔반 생일파티’를 개최한다.

이번 팬미팅은 공식 팬클럽 ‘찻잔’과 함께하는 자리로, ‘찻잔반’이라는 친근한 콘셉트를 통해 팬들과 그동안 나누지 못했던 진솔한 이야기를 전하며 가까이 소통하는 시간이 될 전망이다.

지난 22일 진행된 티켓 예매는 오픈 7분 만에 전 회차 전석 매진을 기록하며 차주완을 향한 팬들의 뜨거운 관심을 보여줬다. 특히 이번 팬미팅은 화제작 ‘연애 지상주의 구역’ 관련 토크 콘서트 이후 약 2년 만에 열리는 공식 단독 팬미팅이라는 점에서 기대감을 더욱 높이고 있다.

차주완은 2021년 드라마 ‘학교 2021’로 데뷔한 이후 ‘연애 지상주의 구역’, 영화 ‘빅토리’ 등을 통해 꾸준히 존재감을 키워온 배우다. 최근에는 예능 프로그램 ‘뭉쳐야 찬다 시즌4’에서 박항서 감독이 이끄는 FC 파파클로스 주장으로 활약하며 리더십과 운동 실력을 동시에 보여주기도 했다. 또한 올 하반기 공개 예정인 드라마 ‘재혼황후’를 통해 새로운 변신을 예고하고 있다.

이번 팬미팅은 단순한 생일 이벤트를 넘어 차주완의 진솔한 이야기와 팬들을 향한 감사의 마음을 담은 다양한 코너로 꾸며질 예정이다. 소속사 블리츠웨이 관계자는 “촬영장에서 벗어나 팬들과 가까이에서 소통하는 자리인 만큼 더욱 특별한 순간을 준비하고 있다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]